Neuer ETF: Emerging Markets ex China mit ESG-Filter

Amundi ermöglicht das Engagement in Unternehmen aus Schwellenländern ohne China mit hohem ESG-Rating.

31. Oktober 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Amundi Asset Management auf Xetra und der Börse Frankfurt handelbar.

Der AMUNDI MSCI Emerging Markets ex China ESG Leaders Select UCITS ETF investiert in große und mittelgroße Unternehmen aus Schwellenländern weltweit mit Ausnahme von China. Zu den am stärksten vertretenen Ländern gehören Indien, Taiwan, Südkorea, Südafrika und Brasilien.

Das breit diversifizierte Portfolio enthält zurzeit rund 300 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie Finanzen, IT, Konsumgüter, Grundstoffe, Industrie. Die Auswahl der einzelnen Titel basiert auf dem Best-in-Class-Ansatz, um aus allen Branchen diejenigen Unternehmen auszuwählen, die über die besten Nachhaltigkeitsprofile ihrer Vergleichsgruppe verfügen.

Darüber hinaus wird die maximale Gewichtung eines Unternehmens auf 5 Prozent begrenzt, um das Konzentrationsrisiko zu verringern.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

AMUNDI MSCI Emerging Markets ex China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)

Atien-ETF

LU2345046655

0,35 Prozent

thesaurierend

MSCI EM ex China Region ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.107 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

31. Oktober 2023, © Deutsche Börse AG