Neuer ETF: EU-Unternehmen mit Klima-Impakt

AXA ermöglicht den Zugang zu europäischen Unternehmen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen.

24. Januar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Ein neuer Exchange Traded Fund von AXA Investment Managers ist auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Mit dem AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF erhalten Anleger*innen die Möglichkeit, in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 15 entwickelten Märkten in Europa zu investieren. Der ETF orientiert sich an den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Die Unternehmen werden so ausgewählt und gewichtet, dass sie klimabedingte physische Risiken und Übergangsrisiken auf dem Weg zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft mindern und gleichzeitig die Chancen nutzen, die sich aus diesem Übergang ergeben.

Der Fonds bildet den MSCI Europe Climate Paris Aligned Index ab und umfasst derzeit über 240 Unternehmen aus verschiedenen Sektoren. Industrie, Finanzen und Gesundheit machen über 57 Prozent aus.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF EUR acc

Aktien-ETF

IE000YASIPS3

0,14 Prozent

thesaurierend

MSCI Europe Climate Paris Aligned Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.127 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 14 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

24. Januar 2024, © Deutsche Börse AG