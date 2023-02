Neuer ETF: Börsennotierte Beteiligungsgesellschaften

iShares ermöglicht mit einem neuen ETF das Investment in Privat-Equity-Gesellschaften.

7. Februar 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von iShares auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Der iShares Listed Private Equity UCITS ETFbietetAnleger*Innen Zugang zu großen, liquiden und börsennotierten Beteiligungsgesellschaften (Private-Equity-Gesellschaften) mit Sitz in entwickelten Ländern. Private-Equity-Gesellschaften investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen sie auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships, in der Struktur ähnlich der von Kommanditgesellschaften auf Aktien, sind auf 20 Prozent begrenzt. Die Gewichtung der einzelnen Beteiligungen erfolgt nach Marktkapitalisierung.

Mit über 50 Prozent sind Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten vertreten, gefolgt von Großbritannien und Kanada.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)

Aktien-ETF

IE000D8FCSD8

0,75 Prozent

thesaurierend

S&P Listed Private Equity Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.011 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 19 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

7. Februar 2023, © Deutsche Börse AG