Neuer ETF: Aktive Anlagestrategie für US-Aktien

J.P. Morgan erweitert das Angebot an aktiven Anlagestrategien in ETF-Form mit Schwerpunkt auf US-Unternehmen unter Beachtung des Pariser Klimaabkommens.

14. September 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von J.P. Morgan Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Der JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF verfolgt eine aktive Anlagestrategie und investiert vornehmlich in Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als Vergleichsindex dient der MSCI USA SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index.

Das Ziel des Fonds ist es, höhere Zusatzerträge im Vergleich zum Referenzindex zu erwirtschaften und gleichzeitig die Indexmerkmale hinsichtlich Regionen und Sektoren beizubehalten. Das Anlagemanagement kann dabei Unternehmen mit höherem Potenzial übergewichten. Der Fonds gehört zur J.P. Morgan Research Enhanced Index-Serie.

Zusätzlich strebt der Teilfonds ein nachhaltiges Anlageziel an und orientiert sich an den Zielen des Pariser Klimaabkommens.



Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF - EUR (acc)

Aktiver Aktien-ETF

IE000I5MBLC4

0,20 Prozent

thesaurierend



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.079 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

13. September 2023, © Deutsche Börse AG