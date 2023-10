Neuer ETF: Aktien, Anleihen und Barmittel

Wisdom Tree bietet Zugang zu US-Unternehmen mit Volatilitätspuffer durch Engagement in Anleihe-Futures.

17. Oktober 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von WisdomTree auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Der WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF strebt eine Wertentwicklung an, die der einer Vermögensallokation aus US-Aktien und US-Anleihen im Verhältnis von 90/60 entspricht. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ein Portfolio, das sich aus drei Komponenten zusammensetzt: Aktien, Anleihen und Barmittel. Die Aktienkomponente repräsentiert 90 Prozent der nach Marktkapitalisierung größten US-Unternehmen. Die Anleihekomponente bildet einen Korb von Terminkontrakten auf US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von 2 bis 30 Jahren, um ein Engagement von 60 Prozent am US-Anleihemarkt abzubilden. Dafür wird die Barkomponente von 10 Prozent eingesetzt, die als Sicherheit für die Terminkontrakte auf US-Staatsanleihen dient.

Ziel dieser Strategie ist es, eine Vermögensallokation in US-Aktien in Kombination mit Anleihe-Futures zu erreichen, die eine ausreichende Diversifikation bietet und gleichzeitig die Gesamtvolatilität des Portfolios reduziert. Zusätzlich können Anleihe-Futures steuerliche Vorteile für Anleger*innen gegenüber einem Direktinvestment in den Anleihemarkt bieten.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF

Mischfonds-ETF

IE000KF370H3

0,20 Prozent

thesaurierend

WisdomTree US Efficient Core UCITS Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.096 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

17. Oktober 2023, © Deutsche Börse AG