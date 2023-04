Neuer Aktien-ETF: Skandinavische Aktien mit Klimafilter

Xtrackers bietet Anleger*innen das Engagement in Unternehmen aus Skandinavien, die das Pariser Klimaabkommen einhalten.



26. April 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von Xtrackers auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Mit dem Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF erhalten Anleger*innen die Möglichkeit, in ein Portfolio aus skandinavischen Unternehmen zu investieren, deren Auswahl und Gewichtung sich an den EU-Standards des Pariser Klimaabkommens (EU PAB) orientiert. Die Gewichtung eines Unternehmens ist auf 9 Prozent begrenzt.

Unberücksichtigt bleiben Unternehmen, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erfüllen, über kein ausreichendes ESG-Rating verfügen, an kontroversen Geschäftsbereichen mitwirken oder gegen die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung verstoßen.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Aktien-ETF

IE000HT7E0B1

0,15 Prozent

thesaurierend

Solactive ISS ESG Nordic Investable Universe Net Zero Pathway Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.051 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 19 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

26. April 2023, © Deutsche Börse AG