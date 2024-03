Neuempfehlung Palo Alto: Rücksetzer kommt wie gerufen

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

in der zurückliegenden Handelswoche musste der Techaktien-Masterclass Watchlist-Kandidat Palo-Alto einen Rücksetzer von mehr als 25% wegstecken. Die abgelieferten Geschäftsdaten entsprachen offenbar so gar nicht dem, was einige Investoren auf dem Zettel hatten. Die Redaktion ist angesichts dieser Kursreaktion mit Blick auf die Ergebnisse überrascht und freut sich, jetzt noch einmal günstig in das Masterclass-Unternehmen einsteigen zu können.

Palo Alto ist ein kalifornischer Cyber-Sicherheitsanbieter mit Schwerpunkt Firmenkunden. Dabei soll die hauseigene Platform das Eindringen in die Firmennetzwerke, der Cloud und den Mitarbeiter-Mobilgeräte verhindern. Palo Alto gehört in der Branche zu Großen und kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von über 80 Mrd. Dollar. Im Schlussquartal 2023 (endete am 31.01) konnte Palo Alto etwa 2 Mrd. Dollar umsetzen und damit die Prognose der Analysten schlagen. Auch der Gewinn fiel besser aus als angenommen wurde, hier erreichte das Unternehmen einen Wert von 1,46 US-Dollar je Anteilsschein.

Was also stieß den Investoren sauer auf? – Es war der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024. Denn Palo Alto korrigierte seine Umsatz-Prognose auf knapp 8 Mrd. Dollar nach 8,15 bis 8,2 Mrd. Dollar vorher. Diese kleine Anpassung sowie die vorsichtige Wortwahl des CEOs in der Telekomkonferenz sorgte für den starken Rücksetzer. Die erfolgsverwöhnten Anleger mussten hinnehmen, dass die Wachstumsraten bei steigendem Umsätzen auch einmal etwas abebben können und lösten offenbar eine Kettenreaktion aus.

Rational betrachtet, fiel der Rücksetzer deutlich zu stark aus. Palo Altos Geschäftsmodell ist Masterclass und wird ab sofort die langfristige Positionierung im bislang nicht besetzten Wachstumsfeld Cybersecurity. Für das Team der Techaktien-Masterclass kommt der Rücksetzer also wie gelegen, da das Team nicht nur günstiger einsteigen kann, sondern auch frisches Geld in die Aktie fließt, das nach der starken Performance der Palo Alto-Aktie „haltbarer“ ist.

Mit der Aufnahme von Palo Alto ist auch ein strategischer Meilenstein hier in Techaktien Masterclass erreicht. Das Papier komplettiert das Gewinndepot, das aus ihrer Sicht nun umfassend die wichtigsten Zukunftsbereiche mit den besten Spielern abdeckt. Selbstverständlich wird es auch im Gewinndepot weiterhin zu Optimierungen kommen, doch deutlich mehr Transaktionen wird es im Potenzial-Depot geben.

