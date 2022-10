Neue Zellfabriken benötigen Unmengen an Rohstoffen, vor allem Nickel! Auch Gold sollte wieder explodieren!

Nickel und Gold vor Ausbruch!

Edelmetallsektor – Bodenbildung läuft! Und das sollte dem Goldpreis mächtig unter die Arme greifen! Auch im Batteriemetallsektor spielt mächtig die Musik! VW und Umicore mit MEGA-Deal!



Sehr geehrte Leserinnen und Leser,



die Schlagzeile, dass VW und Umicore ein Joint Venture geschmiedet haben lässt nicht nur aufhorchen, sondern soll vielmehr die Materialversorgung in besonderem Licht erscheinen lassen! Um Kathoden herzustellen, benötigt man eine Mischung aus Nickel, Kobalt, Mangan und Lithium, aus der Spezialisten, wie beispielsweise Umicore, eine Paste generieren, die anschließend weiterverarbeitet wird.

Mit Kosten von bis zu 30 Mrd. EUR rechnet Volkswagen für die Erschließung von Rohstoff-Bezugsquellen und für den Bau der bis zu sieben Zellfabriken bis zum Ende des Jahrzehnts. Das sind gute Nachrichten, auch für Canada Nickel, das Unternehmen, das jüngst erst wieder mit hervorragenden Ergebnissen auftrumpfen konnte.

Canada Nickel meldet riesigen mineralisierten Fußabdruck bei ‚Reid‘!

Würde man dazu übergehen, Schuhgrößen in Superlativen zu messen, wäre der Projektteil ‚Reid‘ vermutlich das Maß aller Dinge, zumindest in Sachen Mineralisierung. Denn aktuelle Bohrungen auf dem unternehmenseigenen Grundstück von Canada Nickel (WKN: A2P0XC), das unweit des Flaggschiffprojekts ‚Crawford‘ in Ontario, Kanada liegt, lassen nun keinen Zweifel mehr daran, dass ‚Reid‘ das nächste ‚Crawford‘ wird – vermutlich sogar noch größer.

Um diesen Superlativ entsprechend einzuordnen, sei an dieser Stelle nochmals gesagt, dass ‚Crawford‘ mit einem 1,6 km² großen mineralisierten Fußabdruck und 3,5 Millionen Tonnen ‚gemessener und angezeigter‘-Ressourcen das weltweit fünftgrößte Nickelsulfid-Depot darstellt. ‚Reids‘ bislang abgegrenzter mineralisierter Fußabdruck hat schon jetzt phänomenale 90 % dieser Größe erreicht.

Technisch gesprochen, bestätigen die Ergebnisse der bisher eingebrachten Bohrlöcher die erwarteten Nickel-Gehalte, wobei die Bohrlöcher REI22-02, REI22-06, REI22-09, REI22-14 und REI22-16 sogar eine noch stärkere Mineralisierung zutage gefördert haben.

Vor allem REI-22-16 und REI-22-14 stechen in der illustren Reihe der besten Bohrlöcher als Königsmacher heraus, da die dort interpretierte ‚Dunit‘-Mächtigkeit womöglich noch größer ist als der mächtigste Abschnitt auf ‚Crawford‘. Hinzu kommt eine frappierende Ähnlichkeit der Lithologie, Mineralogie und Alteration, die ‚Reid‘ und ‚Crawford‘ verbindet.

Auch ‚Deloro‘ liefert Volltreffer!

Neben ‚Reid‘ konnte sich auch das etwas weiter südlich von ‚Crawford‘ gelegene ‚Deloro‘-Grundstück als Fundgrube für phänomenal gute Ergebnisse empfehlen. Besonders bombastisch sind dabei die 0,26 % Nickel (Ni), die Bohrloch DEL22-05 über 394 m durchteuft wurden.

Dem steht DEL22-04 mit 0,26 % Ni über 43 m und 0,26 % Ni über 271 m in kaum etwas nach, ebenso wie Bohrloch DEL22-08, dass erstklassige 0,22 % Ni über 156,5 m und 0,25 % Ni über 213 m zutage fördern konnte. Den krönenden Abschluss bildet das Bohrloch DEL22-03, das Dunitabschnitte mit fantastischen Gehalten von bis zu 0,24 % Ni über 157,7 m und 0,22 % Ni über 106,2 m zu diesem ‚Best-of‘ beitragen konnte.

‚Reaume‘ räumt ebenso ab!

Die jüngsten Bohrergebnisse von ‚Reaume‘, dass 20 km nordöstlich von ‚Crawford‘ liegt, setzen den beeindruckenden, gleichwohl nur temporären Schlussstrich unter Canada Nickels jüngste Erfolgsmeldungen. Hier nämlich lieferte Bohrloch REU22-01 saubere 0,14 % Ni über 327,7 m und spendierte mit 0,21 % Ni über 68,7 m gleich noch eine fette Zugabe.

Bohrloch REU22-02 konnte einen schicken Durchschnittswert von 0,13 % Ni über 242,5 m zutage fördern, während Bohrloch REU22-07 mit 0,16 % Ni über 364,5 m glänzte.





Nun heißt es für das ‚Reaume‘-Projekt auf den Winter zu warten. Dann nämlich ist der noch nicht erprobte nördliche Teil des 3 km in Ost-West-Richtung und 1,4 km in Nord-Süd-Richtung reichenden ‚Ziels‘ an der Reihe, sein Potenzial zu zeigen. Selbes gilt für den östlichen Rand von ‚Reaume‘, wo stärker mineralisierter ‚Dunit‘ erwartet wird. Auch hier darf man sich den Winter für gehaltvolle Überraschungen vormerken.

Aufregende Erfolge!

Mark Selby, Vorsitzender und CEO von Canada Nickel, freut sich gleich mehrfach über die jetzt vermeldeten Erfolge:

„Mit 90 % der Größe von ‚Crawfords‘ mineralisierten Fußabdrucks, setzt ‚Reid‘ bereits jetzt neue Maßstäbe und könnte ‚Crawford‘ damit als weltweit fünftgrößte Nickelsulfidressource bald überflügeln. Hinzu kommen die großartigen Ergebnisse von ‚Deloro‘ und ‚Reaume‘. Die Bestätigung der definierten Ziele und hohe Gehalte zeigen eindrucksvoll, dass sich unser geophysikalischer Zielansatz auszahlt und zudem dazu beiträgt, die Erfolgswahrscheinlichkeit bei unseren anderen Grundstücken- wohlgemerkt mehr als 20 - innerhalb der 42 km² langen geophysikalischen Ziele weiter zu erhöhen.“

Fazit:

Besser kann Exploration eigentlich nicht laufen! Deshalb sind wir schon jetzt auf die weiteren Explorationsergebnisse von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) gespannt, die vermutlich nicht lange auf sich warten lassen!

Gold! Wie geht es weiter?

Man muss nicht lange suchen, um den Schuldigen des Abverkaufs des Goldpreises ausfindig zu machen! Eine stark treibende, oder die treibende Kraft ist der stark steigende US-Dollar. Der Chart sieht aus wie eine Fahnenstange. Es kann also nicht mehr lange dauern, bis das dicke Ende bevorsteht. Der starke US-Dollar hat auch zur Folge, dass der Goldpreis in anderen Währungen deutlich besser ausschaut. Und spätestens dann ist auch wieder die Zeit für Goldunternehmen wie Tier One Silver gekommen!

Tier One Silver mit massivem Explorationsfortschritt!

Mächtig voran kommt die in Vancouver, Kanada beheimatete Tier One Silver (WKN: A2QNN8) mit ihrem umfangreichem Explorationsprogramm auf dem Projektgebiet ‚Curibaya‘ im Süden Perus. Nachdem hier bereits seit November 2021 ein äußerst erfolgreiches 16-Loch-Bohrprogramm durchgeführt wurde, welches massive Mineralisierungen zu Tage förderte, wurden jüngst die Analyseergebnisse von weiteren Schlitzproben veröffentlicht, welche auf dem Zielgebiet ‚Cambaya‘ im nordöstlichen Teil von ‚Curibaya‘ entnommen wurden. Und auch diese zeigen wieder lang durch die Bank, was bereits das Bohrprogramm bestätigt hat, nämlich ein äußerst robustes Edelmetallsystem mit einer Mineralisierung auf höchstem Niveau.

Schauen wir uns die Highlights der Analysen genauer an:

· 4,5 m mit 408,2 g/t Ag und 1,48 g/t Au, einschließlich 1 m mit 1.768 g/t Ag und 6,33 g/t Au in Probe 22CRT-080.

· 8,0 m mit 349,1 g/t Ag und 0,46 g/t Au, einschließlich 1 m mit 2.680 g/t Ag und 3,14 g/t Au in Probe 22CRT-56.

· 2,5 m mit 136,4 g/t Ag und 0,82 g/t Au, einschließlich 0,5 m mit 568 g/t Ag und 3,37 g/t Au in Probe 22CRT-101.

Außerdem konnte die äußerst wichtige Erkenntnis gewonnen werden, dass die Arsenwerte auf dem Zielgebiet stark erhöht sind, was die bisherige Annahme des Geologenteams von Tier One Silver bekräftigt, dass das Edelmetallsystem in höheren Lagen mangels Erosion noch größtenteils erhalten ist. Und damit ist natürlich der sprichwörtliche „Boden“ für weiteres massives Explorationspotenzial mit Spitzenmineralisierungen auf dem Projektgebiet bereitet.

Fazit:

Jedes weitere Analyseergebnis setzt dem Mineralienpuzzle auf dem Projektgebiet ‚Curibaya‘ ein weiteres wichtiges Stück hinzu, wobei sich bereits jetzt weitere epithermale Ziele auf dem Kupfer-Porphyr-System zeigen. Und damit rückt auch die Vision von Tier One Silver (WKN: A2QNN8) seinem CEO Peter Dembicki in greifbare Nähe, der im Rahmen einer letzten veröffentlichten News bekräftigt hat, extrem zuversichtlich zu sein, bei ‚Curibaya‘ eine äußerst bedeutende Entdeckung zu machen.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team



Bildquellen, sofern nicht anders angegeben, das jeweilige Unternehmen! Titelbild: Stock.Adobe.com.

Dieser Werbeartikel wurde am 03. Oktober 2022 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quelle: Tier One Silver, Canada Nickel, Swiss Resource Capital AG, Wallstreet Onlie sowie eigene Berechnungen und Interpretationen der verfügbaren Informationen.

