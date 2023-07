Am Mittwoch hat die Bundesregierung, zusammen mit Verkehrsminister Volker Wissing und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die nationale Wasserstoffstrategie vorgestellt. Wasserstoff spiele künftig auch im Verkehrssektor eine zentrale Rolle, insbesondere in der Luftfahrt oder im Lastverkehr, aber auch zunehmend im privaten PKW-Bereich. Hier plant die Bundesregierung den Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur und das Vorantreiben des Gebrauchs von E-Fuels. Christian Sauter dazu: „Die Minister setzen hier das richtige Zeichen für einen technologieoffenen Markt, in dem sich das geeignete Produkt durchsetzt. Gerade im für Deutschland wichtigen Schwerlastverkehr werden Wasserstoff und E-Fuels sehr wichtige Energieträger in Zukunft sein. Mit der vorliegenden Strategie wird das deutlich.“