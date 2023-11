Neue Mobilität braucht Rohstoffe

In Sachen Auto-Mobilität befindet sich die Welt in einem Umbruch. Die Wandlung gelingt mit den nötigen Rohstoffen

Automatisierung und Elektrifizierung verändern unsere Beziehung zum Fahren. Das automatisierte Fahren wird noch etwas länger dauern, aber es wird kommen. Die Automatisierung der Assistenzsysteme nimmt jedenfalls zu. Bei der Elektromobilität wird es immer fortschrittlicher, beispielsweise nehmen Reichweiten beständig zu, ebenso verkürzen sich die Ladezeiten. Auch die Brennstoffzelle ist und bleibt ein Thema, wenngleich auch der Durchbruch bei großen und schweren Fahrzeugen erfolgen wird. Für die Politik ist die Plug-in-Hybrid-Technik eher in die Verbannung geschickt worden. Dies ist schade, denn wer diese Art der Fortbewegung kennen und schätzen lernt, steigt vermutlich dann leichter auf ein reines Elektrofahrzeug um.

Dreh- und Angelpunkt der Elektromobilität sind die Lithium-Ionen-Batterien. Lithium ist die wichtigste Zutat bei den notwenigen Rohstoffen. Das Lithium kommt aus China, Australien oder Südamerika. Für eine 50-Kilowattstunden-Batterie müssen zirka acht Kilogramm Lithium verbaut werden. Auch Kobalt und Nickel sind wesentliche Rohstoffe für die Elektroauto-Batterien, ohne die beiden Rohstoffe geht es (noch) nicht. Kobalt ist allein schon deshalb problematisch, da der Kongo rund 70 Prozent liefert und nicht unbedingt mit guten Arbeitsbedingungen glänzt. Mit weniger negativen Fakten belegt ist das Kupfer, das als Kabelrohstoff verbaut wird. Wie wichtig die Elektromobilität ist, sieht man auch daran, dass der Verkehrsbereich in Europa rund 25 Prozent der Treibhausgasemissionen verursacht. Und es ist der einzige Bereich, der für steigende Emissionen in den letzten Jahren sorgte. Anleger, die sich für Lithium-Unternehmen interessieren, sollten sich mit Lithium ION Energy oder Century Lithium beschäftigen. Lithium ION Energy besitzt zwei hochwertige Lithiumprojekte in der Mongolei sowie zwei weitere in den Nordwest Territorien. Century Lithium verfügt über das Clayton Valley Lithiumprojekt in Nevada. Die Pilotanlage liefert hochreine Lithiumkarbonat-Produkte und dies beständig.







