Neue Klänge für Ihre Geldanlage

onemarkets Fund – so heißt unser neues Angebot für aktiv gemanagte Fondslösungen (onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS-Umbrella-Fondsplattform, die als Société d’investissement à capital variable, Société anonyme (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Aktiengesellschaft) gegründet wurde und von Structured Invest S.A. verwaltet wird). Den Auftakt machen sieben Teilfonds, die unterschiedliche Strategien verfolgen und die wir Ihnen in diesem Beitrag vorstellen möchten. Jeder dieser Fonds ist auf seine Art einzigartig und zielt auf ein ganz bestimmtes Anlagebedürfnis ab. Außergewöhnlich machen die Fonds zudem das hochkarätige Expertenwissen sowie die vielschichtigen Anlagemodelle, die bei der Umsetzung der jeweiligen Strategie zum Einsatz kommen.

Doch zunächst eine grundsätzliche Frage: Warum aktiv gemanagte Fonds? Und warum jetzt? Darauf gibt es eine relativ einfache Antwort: HypoVereinsbank onemarkets ist eine etablierte und anerkannte Markenplattform für moderne Anlageprodukte. Unser Anspruch ist es, immer die besten Investmentprodukte in der jeweiligen Klasse anzubieten. Mit onemarkets Fund ergänzen wir unser Programm in sinnvoller Weise. Denn gerade in diesen herausfordernden Zeiten können aktiv gesteuerte Anlagestrategien einen echten Mehrwert bringen. Immerhin hat sich in den zurückliegenden Jahren das Anlageumfeld signifikant verändert. Krisen wie die Corona- Pandemie oder der Krieg in der Ukraine erschüttern die Welt. Die Inflation befindet sich auf dem Vormarsch und droht das Ersparte zu verzehren. Das Wachstum der Weltwirtschaft ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Der Klimawandel schreitet voran und es bedarf enormer Kraftanstrengungen, der Erderwärmung entgegenzuwirken. Kurzum: Die Welt ist komplexer und unter Anlagegesichtspunkten riskanter geworden. Gleichzeitig tun sich aber da, wo neue Herausforderungen auftauchen, auch neue Chancen auf. Vor diesem Hintergrund ist onemarkets Fund ist eine bewusste Ergänzung des Anlagerepertoires von HypoVereinsbank onemarkets. Denn gerade in Zeiten wie diesen kann es Sinn machen, Risiken aktiv zu steuern und Ertragschancen konsequent zu nutzen. Jede Strategie ist wohlüberlegt und ganz auf Kundennutzen getrimmt. Alle Fonds werden von einem Expertenteam genau überwacht und bei Bedarf flexibel angepasst. Dadurch wird gewährleistet, dass die Qualität und das Risiko-Rendite-Profil der Strategie über den gesamten Anlagehorizont hinweg aufrechterhalten werden.

onemarkets Fund geht neue Wege

Wie bereits erwähnt, startet onemarkets Fund mit sieben Strategien. Bei der Zusammenstellung legten wir besonderen Wert darauf, dass jeder Fonds ein ganz bestimmtes Chance-Risiko-Profil abbildet. Menschen unterscheiden sich nun mal und damit auch ihre Anlagemotive. Die oder der eine präferieren beispielsweise Aktienstrategien, weil sie das langfristige Renditepotenzial oder den Dividendeneffekt von Aktien zur Vermögensanlage bzw. zum Vermögensaufbau nutzen möchten. Andere wiederum wollen im Rahmen ihrer Anlageentscheidungen thematische Schwerpunkte setzen und/oder Nachhaltigkeitskriterien beim Anlageprozess mitberücksichtigt sehen. Wieder andere bevorzugen aus Risikogesichtspunkten ein ausgewogenes und über verschiedene Anlageklassen diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio. Auch kann bei der Auswahl eines Fonds die Erzielung eines regelmäßigen Einkommens im Vordergrund stehen. Oder die Priorität liegt beim Kapitalzuwachs, etwa um fürs Alter vorzusorgen.

Kompetenz als Erfolgsfaktor

Das Chief Investment Team von UniCredit hat sich mit den verschiedenen Anlagemotiven eingehend befasst und darauf basierend Fondsstrategien entwickelt, die maßgeschneidertes Investieren ermöglichen. Umgesetzt werden die Strategien von führenden Unternehmen der Vermögensverwaltungsbranche. Dabei gilt: Der Vermögensverwalter, der die jeweilige Strategie am besten umsetzen kann, wird Partner (siehe Interview).

Zum Start von onemarkets Fund sind das Amundi, BlackRock, Fidelity, J.P. Morgan und PIMCO. Alles Namen, die über eine geballte Power in der Vermögensverwaltung verfügen und die ihre Kompetenz in der Umsetzung von Anlagestrategien in der Vergangenheit bereits erfolgreich unter Beweis gestellt haben. Amundi verfügt zum Beispiel über eine hohe Kompetenz im Bereich der Multi-Asset-Investments und über eine mehr als 30-jährige Erfahrung bei „grünen“ Investments. Fidelity und BlackRock wiederum zeichnen sich durch ihr erstklassiges Research und ihr tiefes Wissen bei globalen Aktienstrategien aus. J.P. Morgan gilt als Vorreiter im Bereich der Schwellenländerinvestitionen und verwaltet entsprechende Aktienfonds bereits seit dem Jahr 1971. Über erstklassige Referenzen verfügt auch PIMCO. Die Gesellschaft unterstützt seit nunmehr 50 Jahren weltweit Millionen von Investor:innen bei der Erreichung ihrer Anlageziele – und das unabhängig vom jeweils vorherrschenden Marktumfeld. Die speziellen Stärken unserer Partner nutzen wir gezielt für die jeweilige Fondsstrategie. Ganz nach dem Motto: Ein erstklassiger Fonds bedingt erstklassiges Know-how.

Was aktives Management ausmacht

Aktive Anlagestrategien weisen insbesondere zwei Merkmale auf: Zum einen kann das Fondsmanagement im Rahmen der Anlagestrategie über die Zusammensetzung des Portfolios und die Gewichtung der Komponenten frei entscheiden, ohne an ein starres Indexkonzept gebunden zu sein. Das eröffnet die Chance, Überrenditen oder bestimmte Zielrenditen zu generieren, ist aber auch mit dem Risiko etwaiger Fehlentscheidungen verbunden. Zum anderen bedeutet „aktiv“, dass das Fondsmanagement flexibel auf Veränderungen des Marktumfelds reagieren und zeitnahe Anpassungen in der Portfoliostruktur vornehmen kann. Das kann helfen, Wertschwankungen des Fonds zu reduzieren. Gleichwohl: Verluste können nicht ausgeschlossen werden.

Beide Aspekte – also aktive Portfoliosteuerung und flexibles Risikomanagement – spielen auch in den Fondsstrategien von onemarkets Fund eine tragende Rolle. So konzentriert sich beispielsweise der globale Aktienfonds onemarkets Fidelity World Equity Income Fund ausschließlich auf Qualitätsunternehmen mit robusten Geschäftsmodellen, stetigem Gewinnwachstum und attraktivem Dividendenprofil. Einen Steckbrief zu diesem Fonds finden Sie unten.

Diversifikation und Multi-Asset

Ein Punkt, dem im Rahmen des Risikomanagements unserer Fonds ebenfalls eine große Bedeutung beigemessen wird, ist eine angemessene Diversifikation. Darunter versteht man die Streuung des Risikos auf verschiedene Komponenten, wobei gilt: Je geringer der Gleichlauf (Korrelation) der einzelnen Wertpapiere, umso größer der Diversifikationsnutzen für das Portfolio. Bei klassischen Aktienfonds kann der Diversifikationseffekt zum Beispiel erhöht werden, indem das Fondsmanagement auf eine ausgewogene Branchen- und Länderstruktur achtet.

Streut ein Fonds die Risiken auf verschiedene Anlageklassen, spricht man von einem Multi-Asset-Fonds. Drei Produkte dieser Art befinden sich auch im Startprogramm von onemarkets Fund. Zum einen sei hier der PIMCO Global Balanced Allocation Fund genannt (siehe Steckbrief unten. Der Fonds ist global aufgestellt und investiert in alle wichtigen Anlageklassen und Regionen. Das Gleiche gilt für den onemarkets Amundi Flexible Income Fund (Steckbrief siehe unten), dessen Ziel darin besteht, ein bestimmtes nachhaltig erzielbares Einkommen zu generieren.

Ebenfalls zum Multi-Asset-Angebot von onemarkets Fund gehört der onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund. Er verfolgt eine Absolute-Return-Strategie. Bei solchen Ansätzen ist das primäre Ziel des Fondsmanagements, sich von Marktbewegungen abzukoppeln und „marktunabhängige“ Erträge zu erzielen. Dazu bedienen sich Absolute-Return-Konzepte spezieller Modelle, die viele Anlageklassen abdecken. Mehr zu diesem Fonds unten.

Der Aspekt der Nachhaltigkeit

Bei der Konzeption der Fonds wurde mitunter auch darauf geachtet, dass gewisse Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien im Anlageprozess integriert sind. Sie werden vom jeweiligen Fondspartner definiert und können bei der Titelauswahl berücksichtigt werden. ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales), Governance (Unternehmensführung). So arbeiten beispielsweise beim onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund Portfoliomanager:innen und Analyst:innen zusammen, um beim Auswahlprozess nicht nur fundamentale Aspekte, sondern auch ESG-Faktoren einfließen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass die Berücksichtigung von ESG-Kriterien durch den Fondspartner nicht automatisch dazu führt, dass der Fonds im Sinne der HVB-Klassifikation als „Nachhaltiges Anlageprodukt“ eingestuft wird.

onemarkets Fund freut sich auf Sie

Wir hoffen, mit unseren Fondsangeboten Ihre Neugierde geweckt zu haben. Wenn ja, nehmen Sie sich etwas Zeit und prüfen Sie, welche Fondsstrategie für Sie infrage kommen könnte. Einen Kurzüberblick finden Sie in den jeweiligen Fondskästen. Oder besuchen Sie uns unter onemarkets.de/onemarkets-fund. Dort finden Sie nicht nur weitere Informationen zu unseren Angeboten, sondern erfahren auch, welche Neuheiten auf Sie warten. Denn weitere interessante Fondsstrategien befinden sich bereits in Arbeit. Übrigens: Die Fonds von onemarkets Fund eignen sich auch für den langfristigen Vermögensaufbau. Entsprechende Sparpläne sind schon ab einer Monatsrate von 25 Euro möglich.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des onemarkets Fund („der Fonds“) und die wesentlichen Anlegerinformationen der Teilfonds, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Diese Dokumente sind in englischer sowie der jeweiligen Landessprache unter www.structuredinvest.lu verfügbar und können kostenlos zusammen mit den jeweils aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und in den Geschäftsräumen des Vertriebspartners angefordert werden. Hierbei ist die englische Version die rechtlich bindende. Der Wert der Anteile und der Gewinn aus einer Anlage in den Fonds können je nach Marktbedingungen fallen oder steigen und Anleger:innen könnten das investierte Kapital nicht zurückbekommen. Keiner der Teilfonds bietet eine Renditegarantie. Darüber hinaus steht es der Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EC und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU frei, die Absatzmaßnahmen bezüglich ihrer gemeinsamen Anlagen in übertragbaren Wertpapieren einzustellen.

onemarkets Fidelity World Equity Income Fund

Warum dieser Fonds?

Der Fonds eignet sich für Anleger:innen, die in eine dividendenbasierte Aktienstrategie investieren wollen, welche darauf abzielt, den globalen Aktienmarkt bei geringerer Schwankungsintensität zu übertreffen. Für das Fondsmanagement ist Fidelity verantwortlich – ein global aktiver Vermögensverwalter, der über eine langjährige Erfahrung in der Verwaltung ertragsorientierter Anlagestrategien verfügt.

Die Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement sucht weltweit nach Qualitätsunternehmen mit attraktivem Dividendenprofil. Als Qualitätsunternehmen gelten Gesellschaften mit stabilen Geschäftsmodellen und robusten Unternehmensgewinnen.

Die Ausrichtung des Fonds auf Ertragskraft und Dividenden kann dazu beitragen, Verlustrisiken in schwächeren Marktphasen zu verringern.

Das Portfolio umfasst typischerweise 40 bis 50 Komponenten. Bei der Titelselektion kommt auch das Fidelity-Nachhaltigkeitsrating zum Einsatz.

FONDSDATEN Fondstyp globaler Aktienfonds Anlageverwalter Fidelity Rückzahlungstermin OpenEnd* Fondswährung EUR Anteilklasse MD M Ertragsverwendung ausschüttend* thesaurierend*** ISIN/WKN LU2503838604/A3DRH5 LU2503841731/A3DRH4 Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % Verwaltungsgebühr 2,01 % p. a. 2,01 % p. a. Mindesteinlage EUR 100,– EUR 100,– Sparplan ab EUR 25,– möglich ab EUR 25,– möglich Rücknahmepreis EUR 101,37 EUR 101,36 * Der Fonds kann jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen durch Beschluss der Hauptversammlung der Anteilinhaber:innen aufgelöst und liquidiert werden.

** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden ausgeschüttet.

*** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.Bitte beachten Sie den Disclaimer oben.Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld.Stand: 08.11.2022

onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund

Warum dieser Fonds?

Sie möchten in ein global diversifiziertes Aktienportfolio investieren, das auf Basis eines hochwertigen fundamentalen Auswahlprozesses zusammengesetzt wird und bei dem Titel mit negativen externen Klimaeffekten möglichst vermieden werden? Dann ist dieser Fonds möglicherweise genau das Richtige für Sie.

Die Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement strebt eine breite Diversifizierung des Aktienportfolios an. Thematische Investments, welche durch langfristige Trends gestützt werden, ergänzen das Portfolio.

Der flexible Anlagestil sowie das hochwertige Risikomanagement von BlackRock können dazu beitragen, Risiken zu reduzieren und aktive Erträge zu erzielen.

Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf großen und mittelgroßen Unternehmen aus den USA.

FONDSDATEN Fondstyp globaler Aktienfonds Anlageverwalter BlackRock Rückzahlungstermin OpenEnd* Fondswährung EUR Anteilklasse MD M Ertragsverwendung ausschüttend* thesaurierend*** ISIN/WKN LU2503836657/A3DRJB LU2503836731/A3DRJA Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % Verwaltungsgebühr 2,02 % p. a. 2,02 % p. a. Mindesteinlage EUR 100,– EUR 100,– Sparplan ab EUR 25,– möglich ab EUR 25,– möglich Rücknahmepreis EUR 100,83 EUR 100,70 * Der Fonds kann jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen durch Beschluss der Hauptversammlung der Anteilinhaber:innen aufgelöst und liquidiert werden.

** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden ausgeschüttet.

*** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.Bitte beachten Sie den Disclaimer oben.Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld.Stand: 08.11.2022

onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund

Warum dieser Fonds?

Der onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund verschafft Anleger:innen einen kompakten und fundierten Zugang zu den Schwellenmärkten der Welt. Die Fokussierung auf sich dynamisch entwickelnde Volkswirtschaften bietet die Chance auf überdurchschnittliche Erträge. Die Expertise kommt von J.P. Morgan – einem Pionier im Bereich von Investments in Schwellenmärkte.

Die Strategie des Fonds

Die Strategie ist bestrebt, Chancen wie den wachsenden Konsum und Wohlstand in den Schwellenländern zu nutzen. Dem Weltwirtschaftsausblick des Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge wird sich das kumulierte Bruttoinlandsprodukt (BIP) aller IWF-klassifizierten Emerging Markets von umgerechnet 40,9 Billionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 61,3 Billionen US-Dollar im Jahr 2027 erhöhen. Das entspricht einem Zuwachs von fast 50 Prozent. Der Anteil des Schwellenmarkt-BIPs an der gesamten Weltwirtschaft wird dann auf 46,6 Prozent ansteigen (Quelle: IWF, World Economic Outlook Database).

Mittels einer breiten regionalen und branchenspezifischen Diversifizierung soll das Anlagerisiko gestreut werden.

Das Auswahluniversum umfasst mehr als 3.000 Unternehmen aus Schwellenländern, von denen mehr als 1.200 Gesellschaften von den Expert:innen von J.P. Morgan regelmäßig einer Fundamentalanalyse unterzogen werden.

Zu den anfänglich größten Positionen zählen Wertpapiere aus China, Indien, Mexiko, Südkorea und Taiwan, die zunächst insgesamt über 70 Prozent des Portfolios ausmachen.

FONDSDATEN Fondstyp Aktienfonds Emerging Markets Anlageverwalter J.P. Morgan Rückzahlungstermin OpenEnd* Fondswährung EUR Anteilklasse MD M Ertragsverwendung ausschüttend* thesaurierend*** ISIN/WKN LU2503834280/A3DRHK LU2503834363/A3DRHJ Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % Verwaltungsgebühr 2,01 % p. a. 2,01 % p. a. Mindesteinlage EUR 100,– EUR 100,– Sparplan ab EUR 25,– möglich ab EUR 25,– möglich Rücknahmepreis EUR 96,09 EUR 96,- * Der Fonds kann jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen durch Beschluss der Hauptversammlung der Anteilinhaber:innen aufgelöst und liquidiert werden.

** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden ausgeschüttet.

*** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.Bitte beachten Sie den Disclaimer oben.Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld.Stand: 08.11.2022

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund

Warum dieser Fonds?

Der Klimawandel gehört zu den größten Herausforderungen der Menschheit. Aus dem Übergang zu einer CO2-reduzierten Wirtschaft und die erheblichen Anpassungen, die dafür in allen Bereichen notwendig sein werden, ergeben sich gute Anlagechancen. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die zur Kohlenstoffreduzierung und zur Umsetzung des Netto-Null-Ziels beitragen können.

Die Strategie des Fonds

Der onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund ist ein global und fundamental ausgerichtetes aktiv gemanagtes Portfolio. Der Fonds enthält Unternehmen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ihr Ziel einer Klimaneutralität erreichen bzw. Technologien zur Erreichung der Ziele bereitstellen. Die Selektion des diversifizierten Portfolios basiert auf drei Arten von Geschäftsmodellen: 1) Climate Champions. Damit sind Unternehmen gemeint, die bei ihrer CO2-Reduzierung bereits sehr weit fortgeschritten sind und durch ihr Wachstum einen positiven Einfluss auf das Klima haben können. 2) Climate Committed. Das sind Unternehmen, die Korrekturmaßnahmen zur Bewältigung der Klimaprobleme einleiten und dabei mehr in die Dekarbonisierung investieren müssen. 3) Climate Enabler. In diese Gruppe fallen Unternehmen, die Technologien und innovative Produkte und Dienstleistungen anbieten, die den Weg zu einer kohlenstoffarmen Welt ermöglichen.

Beim Anlageprozess kommt eine von Amundi entwickelte Methode zur Integration des „ökologischen Kapitals“ in Aktienbewertungen und Erfassung der tatsächlichen Kosten durch CO2-Emissionen zur Anwendung.

FONDSDATEN Fondstyp Aktienfonds thematisch Anlageverwalter Amundi Rückzahlungstermin OpenEnd* Fondswährung EUR Anteilklasse MD M Ertragsverwendung ausschüttend* thesaurierend*** ISIN/WKN LU2503843273/A3DRGR LU2503843356/A3DRGQ Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % Verwaltungsgebühr 2,07 % p. a. 2,07 % p. a. Mindesteinlage EUR 100,– EUR 100,– Sparplan ab EUR 25,– möglich ab EUR 25,– möglich Rücknahmepreis EUR 102,81 EUR 102,82- * Der Fonds kann jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen durch Beschluss der Hauptversammlung der Anteilinhaber:innen aufgelöst und liquidiert werden.

** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden ausgeschüttet.

*** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.Bitte beachten Sie den Disclaimer unten.Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld.Stand: 08.11.2022

onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund

Warum dieser Fonds?

Aktienmärkte bewegen sich in Wellen – nach oben und nach unten. Der onemarkets Amundi Absolute Return Growth Fund strebt über einen vollen Börsenzyklus hinweg positive Renditen an. Dabei können die Fondsmanager:innen in verschiedene Anlageklassen wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen investieren.

Die Strategie des Fonds

Strategie des Fonds ist es, positive Renditen unter verschiedenen Marktbedingungen anzustreben. Die Basis bilden dabei eine Makro-Strategiekomponente sowie eine Satelliten-Strategiekomponente.

Die Makro-Strategiekomponente umfasst ein globales Portfolio aus Aktien und Anleihen, bei dem die Vermögensallokation durch makroökonomische Faktoren sowie thematische und regionale Trends bestimmt wird.

Die Satelliten-Strategiekomponente strebt Mehrrenditen unter anderem durch Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Finanzinstrumenten (Zinsen, Aktien, Unternehmensanleihen, Währungen und Rohstoffen) an.

Kontinuierliche Risikokontrolle. Der Fonds nutzt das von Amundi entwickelte mehrdimensionale Programm zur Risikobudgetierung, um das Portfolio gegen potenzielle Risiken abzusichern (siehe nachfolgende Abbildung)

Beim Anlageprozess kommt eine von Amundi entwickelte Methode zur Integration des „ökologischen Kapitals“ in Aktienbewertungen und Erfassung der tatsächlichen Kosten durch CO2-Emissionen zur Anwendung.

FONDSDATEN Fondstyp Multi-Asset-Fonds Anlageverwalter Amundi Rückzahlungstermin OpenEnd* Fondswährung EUR Anteilklasse MD M Ertragsverwendung ausschüttend* thesaurierend*** ISIN/WKN LU2503840766/A3DRFX LU2503840840/A3DRFW Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % Verwaltungsgebühr 1,55 % p. a. 1,55 % p. a. Mindesteinlage EUR 100,– EUR 100,– Sparplan ab EUR 25,– möglich ab EUR 25,– möglich Rücknahmepreis EUR 99,67 EUR 99,66 * Der Fonds kann jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen durch Beschluss der Hauptversammlung der Anteilinhaber:innen aufgelöst und liquidiert werden.

** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden ausgeschüttet.

*** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.Bitte beachten Sie den Disclaimer oben.Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld.Stand: 08.11.2022

onemarkets Amundi Flexible Income Fund

Warum dieser Fonds?

Der Fonds richtet sich an Anleger:innen, die auf Basis eines aktiv verwalteten Multi-Asset-Portfolios ein nachhaltig erzielbares Einkommen bei geringen Wertschwankungen anstreben. Die Angabe des jährlichen Einkommensziels erfolgt jeweils zu Beginn eines Jahres. Aktuell beläuft sich das Einkommensziel auf rund 3,0 Prozent pro Jahr.

Die Strategie des Fonds

Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagestrategie, die auf einer wirtschaftlichen Analyse der attraktivsten Vermögensarten und geografischen Regionen basiert. Anschließend werden die einzelnen Emittenten analysiert, um die Wertpapiere zu identifizieren, die im Verhältnis zum Risiko die besten Gewinnchancen in Aussicht stellen.

Die Erträge werden aus verschiedenen Vermögenswerten generiert, um das Renditeziel zu erreichen. Unter Beibehaltung einer konservativen Vermögensallokation wird das Engagement in den einzelnen Anlageklassen an das aktuelle Marktumfeld angepasst, um das angestrebte Einkommensniveau zu erreichen. Zur Rendite-Optimierung in einem inflationären Umfeld kann der Fonds in gewissem Umfang (bis zu 30 Prozent) auch in Sachwerte wie Immobilien oder Rohstoffe investieren.

Die Strategie strebt in erster Linie ein laufendes Einkommen an. Rund 90 Prozent davon sollen aus einem diversifizierten Portfolio generiert werden, das überwiegend aus Anleihen besteht. Kapitalwachstum ist das Sekundärziel der Strategie (siehe Abbildung unten).

FONDSDATEN Fondstyp Multi-Asset-Fonds Anlageverwalter Amundi Rückzahlungstermin OpenEnd* Fondswährung EUR Anteilklasse MD M Ertragsverwendung ausschüttend* thesaurierend*** ISIN/WKN LU2503839081/A3DRGB LU2503839164/A3DRGA Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % Verwaltungsgebühr 1,55 % p. a. 1,55 % p. a. Mindesteinlage EUR 100,– EUR 100,– Sparplan ab EUR 25,– möglich ab EUR 25,– möglich Rücknahmepreis EUR 99,35 EUR 99,35 * Der Fonds kann jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen durch Beschluss der Hauptversammlung der Anteilinhaber:innen aufgelöst und liquidiert werden.

** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden ausgeschüttet.

*** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.Bitte beachten Sie den Disclaimer oben.Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld.Stand: 08.11.2022

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

Warum dieser Fonds?

Der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund ist eine umfassende Lösung für Anleger:innen, die global aufgestellt und diversifiziert in alle wichtigen Anlageklassen und Regionen investieren möchten. Die Strategie ist so gestaltet, dass sie das Risiko taktisch an die Marktzyklen anpassen kann, um in verschiedenen Marktszenarien erfolgreich zu sein.

Die Strategie des Fonds

Der Fonds verfolgt das Ziel, interessante risikobereinigte Renditen durch Investments im gesamten globalen liquiden Multi-Asset-Spektrum zu erzielen. Dabei kommen zwei Analyseansätze zum Einsatz: Der Top-down-Ansatz berücksichtigt das volkswirtschaftliche Umfeld, in dem Emittenten von wesentlichen kurz- und langfristigen ESG-Trends betroffen sein können. Die Bottom-up-Analyse wiederum beurteilt die Resilienz von Emittenten im Kontext makroökonomischer und spezifischer ESG-Risiken und -Chancen.

Diversifikation spielt beim Fondsmanagement eine wichtige Rolle. Es soll eine potenziell niedrigere Korrelation mit Aktien durch Einbindung von globalen Anleihen und inflationsgebundenen Anlageklassen erreicht werden.

Der Anlagestil ist flexibel gehalten. Dadurch wird es dem Fondsmanagement ermöglicht, Chancen zu nutzen und Abwärtsrisiken zu managen.

FONDSDATEN Fondstyp Multi-Asset-Fonds Anlageverwalter PIMCO Rückzahlungstermin OpenEnd* Fondswährung EUR Anteilklasse MD M Ertragsverwendung ausschüttend* thesaurierend*** ISIN/WKN LU2503837978/A3DRHZ LU2503838273/A3DRHY Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % bis zu 5,00 % Verwaltungsgebühr 1,25 % p. a. 1,25 % p. a. Mindesteinlage EUR 100,– EUR 100,– Sparplan ab EUR 25,– möglich ab EUR 25,– möglich Rücknahmepreis EUR 100,07 EUR 100,07 * Der Fonds kann jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen durch Beschluss der Hauptversammlung der Anteilinhaber:innen aufgelöst und liquidiert werden.

** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden ausgeschüttet.

*** Erträge aus dem Fonds wie Dividenden oder Zinsen werden im Fonds wieder angelegt.Bitte beachten Sie den Disclaimer oben.Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld.Stand: 08.11.2022

