Neue Höchststände bei Gold in 2023

Es gibt noch unterbewertete Vermögenswerte, auch wenn manche Märkte Schwächen im laufenden Jahr zeigen könnten

Manche Analysten sehen grundlegende und tiefgreifende Probleme auf die US-Wirtschaft zukommen. Die Schulden dort sind enorm hoch, lagen bei Jahresende 2022 bei mehr als 31,4 Billionen US-Dollar. Die Bevölkerung altert nicht nur hierzulande, sondern auch in den USA. Und das führt zu Problemen. Auch die Gesundheitsbranche ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ein starkes Wachstum wird dagegen Gold und Silber von den meisten Analysten prognostiziert. Hier wirken auch die Käufe der Zentralbanken unterstützend. Neue preisliche Höchststände wären da kein Wunder. Auch den Basismetallen wird großes Potenzial zugesprochen, speziell Kupfer und Lithium. Denn viele Länder suchen die Abkehr von fossilen Brennstoffen.

Vorsorge in vielen Bereichen wie der privaten Altersvorsorge ist notwendig. Vermögen zu erhalten, bestenfalls zu vermehren, ist angesichts der negativen Realzinsen und der Inflation schwierig. Gold und Silber entwickeln sich preislich gut, sogar sehr gut. Neue Höchststände preislicher Art sollten genutzt werden. Und hier punkten gerade die Minenwerte. Im Verhältnis zu Gold etwa sind Minenaktien gerade oft sehr unterbewertet, daher günstig, vielleicht sogar so günstig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Fusionen und Übernahmen können geschehen, die für Lukrativität sorgen. Besonders, wenn die Fed ihre Zinserhöhungen verlangsamt, dann könnte sich Gold in einem neuen Aufwärtstrend wiederfinden, den Anleger nutzen sollten. Hier wären Investments in Gold- und Silberminenaktien eine gute Idee, etwa in Tarachi Gold oder Discovery Silver. Im bergbaufreundlichen Mexiko besitzt Tarachi Gold die Projekte Tarachi und Magistral Mill and Tailings. Sie enthalten Gold, Silber, Kupfer und Zink. Ebenfalls in Mexiko ist Discovery Silver auf seinem aussichtsreichen, rund 35.000 Hektar großen Codero-Silberprojekt zugange. Eine positive Vormachbarkeitsstudie liegt bereits vor.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.