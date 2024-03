Neue ETFs: Unternehmen aus Nordamerika mit Klimafilter

UBS bietet das Engagement in Aktien wahlweise aus USA und/oder Kanada unter Einbezug von Kimakriterien.

26. März 2024, FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Montag sind drei neue Exchange Traded Funds von UBS Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Mit dem UBS (IE) ETF MSCI Canada ESG Universal LCS UCITS ETF erhalten Anleger*innen Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen des kanadischen Aktienmarktes, die als nachhaltig und klimafreundlich eingestuft werden. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die in umstrittenen Geschäftsbereichen wie Waffen, Tabak oder der Förderung fossiler Brennstoffe tätig sind oder hohe Kohlendioxid-Emissionen verursachen. Derzeit umfasst das Portfolio 72 Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wobei Finanzen, Industrie und IT zu den stärksten Sektoren zählen.

Der UBS (IE) ETF S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF bietet ein breites Investment in die größten US-amerikanischen Unternehmen des S&P 500 Index. Die Auswahl und Gewichtung der Unternehmen orientiert sich an den Mindeststandards des EU Climate Transition Benchmark mit dem Ziel, kohlenstoffarme Investitionsstrategien zu unterstützen. Aktuell sind 369 Unternehmen im Referenzindex enthalten. Die am stärksten vertretenen Branchen sind IT, Finanzen und Gesundheit. Anleger*innen können den ETF auch in der gegenüber dem Euro währungsgesicherten Anteilsklasse wählen.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

UBS (IE) ETF MSCI Canada ESG Universal LCS UCITS ETF (CAD) A-acc

Aktien-ETF

IE000U58J0M1

0,33 Prozent

thesaurierend

MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index

UBS (IE) ETF S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-acc

Aktien-ETF

IE000S4A5WE2

0,07 Prozent

thesaurierend

S&P 500 Climate Transition Base ESG Index

UBS (IE) ETF S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Aktien-ETF

IE0009WWNY77

0,10 Prozent

thesaurierend

S&P 500 Climate Transition Base ESG hedged to EUR Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.145 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 14 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.



26. März 2024, © Deutsche Börse AG