Neue ETFs: US-Unternehmen mit ESG-Fokus

Amundi bietet das Engagement in US-Unternehmen, die nach ESG-Kriterien ausgewählt werden. Die ETFs können in Euro, Britisches Pfund oder US-Dollar gehandelt werden.

24. November 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Freitag sind drei neue Exchange Traded Funds von Amundi Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Der Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF bietet Anleger*innen Zugang zu US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die im Vergleich zu ihrer Peergroup aus demselben Sektor ein robustes Profil in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) aufweisen oder ihr ESG-Profil im Vergleich zum Vorjahr verbessern konnten.

Mit dem Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF in der ausschüttenden und thesaurierenden Anteilsklasse können Anleger*innen in ein Portfolio aus US-amerikanischen Unternehmen investieren, die im S&P 500 Index enthalten sind und zusätzlich anhand von ESG-Kriterien ausgewählt und gewichtet werden. Ziel dieser Auswahl ist ein klimafreundliches Investment, das mit einem Szenario von 1,5°C globaler Erwärmung vereinbar ist.

Anleger*innen können die neuen ETFs flexibel unter Nutzung derselben ISIN in der gewünschten Währung - Euro, Britisches Pfund oder US-Dollar - handeln. Die Handelswährung kann jeweils über ein individuell zugeordnetes Börsenkürzel gewählt werden.

Name

ISIN

Referenzindex

Xetra Kürzel der Handelswährung EUR

Xetra Kürzel der Handelswährung GBP

Xetra Kürzel der Handelswährung USD

Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR – USD

IE0008TKP6O7

MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders Index

LESU



LESA

Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

IE000O5FBC47

S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index

ZPA5

ZPA7

ZPPA6

Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Dist

IE000UZTA1X0

S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index





WEBE



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.133 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

24. November 2023, © Deutsche Börse AG