Neue ETFs: Nachhaltige Lebensmittelindustrie und Gesundheitsversorgung

Franklin Templeton bietet das Engagement in Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie mit Nachhaltigkeitsanspruch sowie der Gesundheitsbranche weltweit.

7. Juli 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Donnerstag sind zwei neue Exchange Traded Funds des Emittenten Franklin Templeton auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.



Der Franklin Future of Food UCITS ETF bietet Anleger*innen Zugang zu Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie weltweit, die Technologien, effiziente Produktions- und Lieferpraktiken einsetzen und Innovationen mit dem Ziel vorweisen, ein nachhaltiges Ökosystem für Lebensmittel zu schaffen. Es werden Unternehmen ausgewählt, die in den Geschäftsbereichen für nachhaltige und gesunde Lebensmittel, Landmaschinen, intelligente Landwirtschaft, Aquakultur, Verpackungslösungen und Lebensmittelversorgung, Pflanzenschutz & Nährstoffe oder Wassertechnologie tätig sind.

Dagegen bietet Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF Anleger*innen Zugang zu einem globalen Portfolio aus Unternehmen, die in der Gesundheitsbranche innovative Technologien einsetzen oder Zugang zu Pflege-, Gesundheits- oder Wellnessangeboten bieten. Diese Unternehmen sind in Branchenkategorien wie Alterserkrankungen, Genomik, Roboterchirurgie, medizinische Bildgebung, elektronische Gesundheitsdienste und Zugang zur Gesundheitsversorgung, Unterbringung und medizinische Versorgung, geistiges und körperliches Wohlbefinden und unabhängiges Leben im Alter tätig.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

Franklin Future of Food UCITS ETF

Aktien-ETF

IE000ZOKLHY7

0,30 Prozent

thesaurierend

Solactive Sustainable Food Index-NR

Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF

Aktien-ETF

IE0003WEWAX4

0,30 Prozent

thesaurierend

Solactive Sustainable Health and Wellness Index-NR



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.039 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 19 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

7. Juli 2023, © Deutsche Börse AG