Neue ETFs: Clean Energy kurzlaufende Euro-Unternehmensanleihen

iShares bietet einen Sektor-ETF für umweltfreundliche Energien sowie einen Tracker von Investment Grade-Unternehmensanleihen mit kurzen Restlaufzeiten.

15. März 2024, FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Freitag sind zwei neue Exchange Traded Funds von iShares auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.





Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Acc)

Aktien-ETF

IE000U58J0M1

0,65 Prozent

thesaurierend

S&P Global Clean Energy Index

iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Renten-ETF

IE000NBRE3P7

0,09 Prozent

thesaurierend

iBoxx MSCI ESG EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index



Mit dem iShares Global Clean Energy UCITS ETFpartizipieren Anleger*innen an der Wertentwicklung von 100 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Entwicklung sauberer Energien vorantreiben. Zu den wichtigsten Sektoren gehören die Versorger, IT und Industrie, wobei regional die USA, China und Dänemark am stärksten vertreten sind. Ausgeschlossen werden Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen oder in Waffengeschäfte, Tabak, Kraftwerkskohle oder Öl- und Gasexploration involviert sind.Der iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF bietet ein Investment in sehr kurzfristige fest und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, die in Euro begeben werden und über ein Investment Grade Rating verfügen. Die Restlaufzeit der Anleihen beträgt maximal ein Jahr. Die Auswahl basiert auf einem Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Investments, bei dem die besten Emittenten aus ESG-Perspektive bewertet und ausgewählt werden.

Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.140 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 14 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

15. März 2024, © Deutsche Börse AG