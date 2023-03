Neue ETFs: Aktien aus Pazifik, chinesische A-Shares und europäische Nebenwerte mit Klimafilter

Amundi bietet Zugang zu klimafreundlichen ETFs mit Fokus auf Pazifik und europäische Nebenwerte sowie zu chinesischen A-Aktien.

10. März 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Freitag sind drei neue Exchange Traded Funds von Amundi Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Der Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF legt seinen Schwerpunkt auf große und mittelständische Unternehmen aus fünf Industrieländern der Pazifikregion. Die am stärksten vertretenen Länder sind Japan und Australien, gefolgt von Hongkong, Singapur und Neuseeland. Der Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus europäischen Nebenwerten.

Beide ETFs schließen Unternehmen aus, deren Produkte eine negative ESG-Bewertung aufweisen und übergewichten diejenigen mit einer guten Bewertung. Gleichzeitig streben beide eine Reduzierung des CO2-Fußabdruckes um 30 Prozent und eine jährliche Dekarbonisierung um 7 Prozent gegenüber dem Mutterindex an, um mit der EU Climate Transition Benchmark (EU-CTB) konform zu sein.

Zusätzlich ermöglicht der Amundi MSCI China A II UCITS ETF, in die Wertentwicklung von chinesischen A-Aktien mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung zu investieren. A-Aktien sind Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China, die an den Börsen von Shanghai Hong-Kong Stock Connect oder Shenzhen Hong-Kong Stock Connect (Stock-Connect-Programme) gehandelt und in chinesischen Yuan notiert werden.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist

Aktien-ETF

LU2572257397

0,45 Prozent

ausschüttend

MSCI Pacific ESG Broad CTB Select Index

Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist

Aktien-ETF

LU2572257470

0,35 Prozent

ausschüttend

MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index

Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist

Aktien-ETF

LU2572256746

0,40 Prozent

ausschüttend

MSCI China A Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.040 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 19 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

10. März 2023, © Deutsche Börse AG