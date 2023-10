Neue ETF: Mega-Brands, indische Staatsanleihe, Rohstoffe

L&G bietet Anleger*innen das Engagement in ein weltweit diversifiziertes Portfolio, bestehend aus führenden Marken unterschiedlicher Branchen.

9. Oktober 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Montag sind drei neue Exchange Traded Funds von Legal & General Investment Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Der L&G Global Brands UCITS ETF bietet erstmals eine Investition in ein Portfolio aus Unternehmen, die weltweit die führenden Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen repräsentieren. Dazu gehören Unternehmen wie Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Tesla. Den größten Anteil aus Branchensicht vereinnahmen Unternehmen aus IT, Finanzen und Gesundheit. Zurzeit sind 81 Unternehmen im Portfolio vertreten, wobei die Gewichtung eines Titels auf 5 Prozent begrenzt ist. Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen oder mit kontroversen Themen in Verbindung stehen, werden ausgeschlossen.

Mit dem L&G India INR Government Bond UCITS ETF erhalten Anleger*innen Zugang zu auf indische Rupien (INR) lautende Staatsanleihen, die von der indischen Zentralregierung ausgegeben wurden und im Rahmen der "Fully Accessible Route" (FAR) für Investitionen von Nichtansässigen zugelassen sind. Die Anleihen müssen eine Restlaufzeit von mindestens zweieinhalb Jahren und bei jedem Monatsende eine Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten aufweisen. Dabei handelt es sich um festverzinsliche Staatsanleihen oder Nullkuponanleihen.

Der L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF EUR-Hedged Acc bietet ein breit diversifiziertes Rohstoffinvestment über Futures-Kontrakte auf derzeitig 24 Einzelrohstoffe aus den Sektoren Energie, Industrie- und Edelmetalle, Lebendvieh und Agrarrohstoffe. Bei Futures-Kontrakten entstehen durch den Roll-Over-Mechanismus Rollrenditen, die sich positiv oder negativ auf die Wertentwicklung auswirken können. Dies hängt damit zusammen, dass Futures-Kontrakte eine begrenzte Laufzeit haben und vor Fälligkeit in den nächst fälligen Futures-Kontrakt getauscht werden müssen. Der ETF wendet zudem eine Absicherungsstrategie an, um das Wechselkursrisiko zwischen der Basiswährung der Indexbestandteile und dem Euro zu minimieren.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

L&G Global Brands UCITS ETF

Aktien-ETF

IE0007HKA9K1

0,39 Prozent

thesaurierend

Solactive Brand Finance Global Brands Index

L&G India INR Government Bond UCITS ETF

Renten-ETF

IE000YSUEJ32

0,39 Prozent

thesaurierend

J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index

L&G Multi Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF EUR-Hedged Acc

Rohstoff-ETF

IE00022GJEG1

0,35 Prozent

thesaurierend

Barclays Backwardation Tilt MultiStrategy Capped Total Return Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.087 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

9. Oktober 2023, © Deutsche Börse AG