Neue Bohrergebnisse beweisen es! Ein wahres Silber-Monster wächst! Aktie dramatisch unterbewertet!

Die Ressourcen-Verdopplung und die neuen Bohrergebnisse sollten auch die allerletzten Zweifler verstummen lassen! Dieses mexikanische Projekt entwickelt sich zum „Silber-Gold-Monster“!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Silber ist ein Edelmetall, das seit Tausenden von Jahren in der Menschheitsgeschichte verwendet wird. Denn es hat eine Vielzahl von Anwendungen. Am häufigsten findet es aber Verwendung in der Elektroindustrie und in Industrieanwendungen wie Photovoltaik und Solar. Aber auch in Form von Schmuck- und Münzen findet es vermehrt Liebhaber!

Silber für die Industrie! Sonst wird es dunkel und kalt!

Eine der wichtigsten Eigenschaften von Silber ist zweifelsohne seine hohe elektrische Leitfähigkeit, was es zu einem sehr wichtigen und bisher unverzichtbaren Werkstoff für die Elektronikindustrie macht. Gerade in der Herstellung von Schaltkreisen, Kontakten und anderen elektronischen Komponenten ist es nicht wegzudenken.

Eine weitere sehr positive Eigenschaft von Silber ist seine hohe thermische Leitfähigkeit, was es deshalb zu einem hervorragenden Material für Anwendungen in der Wärmeübertragung macht. Hier findet es häufig in Wärmeübertragern und Kühlsystemen Anwendung, vor allem aber in Photovoltaik- und Solarenergieanlagen.

Insgesamt ist Silber ein wichtiger und vielseitiger Rohstoff, der für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet wird. Obwohl es nicht so bekannt ist wie Gold, hat es eine lange Geschichte und spielt eine immer wichtigere Rolle in der modernen Welt! Da der Nachschub stark ins Stocken gerät, müssen schnellstens neue Minen in Produktion gehen, da sonst nicht nur die weitere Elektrifizierung unserer Welt ins Stocken gerät, sondern auch die Klimaziele nicht erreicht werden können!

Defizit zwingt Silberpreis zum Steigen!

Ansonsten keine neue Produktion und ausuferndes Defizit!

Silber an sich ist in der Erdkruste noch vorhanden, dass die gute Nachricht! Allerdings sind die oberflächennahen und günstig gelegenen Liegenschaften bereits weitestgehend ausgebeutet, weshalb die neu identifizierten und erschlossenen Silberminen deutlich höhere Produktionskosten haben werden. Aber kein Produzent wird mit vorprogrammierten Verlusten eine Produktion aufbauen oder aufnehmen! Allein schon deshalb wird der Silberpreis mittel- und vor allem langfristig deutlich steigen müssen!

Marktkenner rechnen in den kommenden Jahren schon mit Preisen von mehr als 100,- USD je Feinunze, eine fast Verfünffachung vom derzeitigen Niveau aus!

Wie aber können Investoren von diesen hervorragenden Aussichten des Industrie- und Edelmetalls maximal profitieren?

Unserer Meinung nach am besten mit guten Silber-Aktien! Als besonderer Favorit sticht bei uns Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) hervor!

Der ein oder andere von Ihnen hat vielleicht schon von unserem Ausnahme-Silber-TOP-Pick gehört, oder im Idealfall in der Vergangenheit schon damit viel Geld verdient! Warum Sie gerade jetzt wieder in diesen angehenden Ausnahmeproduzenten Investieren sollten, erfahren Sie jetzt.

Vizsla Silver – ein Rohdiamant der gerade seinen Feinschliff bekommt!

Das kanadische Bergbauunternehmen Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) konzentriert sich auf die Exploration und Förderung von Silberprojekten im Süden Mexikos. Das noch junge Unternehmen wurde im Jahr 2020 gegründet und hat sich seitdem schon zu einem führenden Akteur in der Branche entwickelt.

Besonders bekannt ist das Unternehmen für seine erfolgreiche Arbeit bei der Entdeckung und Entwicklung neuer Silbervorkommen im mexikanischen Bundesstaat Durango. Durch seine fundierte geologische Arbeit und seinen innovativen Explorationstechnologien hat das Unternehmen ein TOP-Projekt mit MEGA-starkem Potenzial aufgebaut, das schon jetzt seines gleichen sucht!

Quelle: Vizsla Silver

Und eins ist schon jetzt klar, hier werden auch in Zukunft noch riesige Mengen an Silberressourcen gefunden, da bisher erst annähernd 30 % der bekannten Adern etwas genauer erkundet wurden! Summa summarum warten noch 70 % auf ihre Erkundung!

Die obere Grafik verdeutlicht, was sich auf ‚Panuco‘ gerade für ein „Silber-Monster“ entwickelt. Nach nur 30 % Erkundung der bekannten Adern, die jeweils noch in alle Richtungen offen sind, ist man schon auf den Spuren von MAG Silver seinem ‚Juanacipio‘-Flaggschiffprojekt. Mit seinem alleinigen 70 % Potenzial an bekannten Adern, ohne die Unbekannten, kann man sich eventuell ausmalen, was hier noch für gewaltige Silbermengen schlummern könnten, die den Aktienkurs mittel- und langfristig explodieren lassen!

Vizsla Silver - und die hochgradigste Silber-Entdeckung der Neuzeit!

Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) kann mit seinem ‚Panuco‘-Silber-Gold-Projekt in Sinaloa, Mexiko im wahrsten Sinne des Wortes glänzen! Denn sein ‚Panuco‘-Projekt ist eine der hochgradigsten Silber-Primärentdeckungen der Welt. Das Projekt verfügt bereits über Strom-, Wasser- und Straßenzugänge, sowie eine historische Verarbeitungsanlage. Bisher hat Vizsla auf ‚Panuco‘ mehr als 1 Million Arbeitsstunden investiert, in denen u.A. mehr als 210 km an Bohrungen eingebracht wurden!

Diese extrem vielen Bohrmeter liefern nicht nur riesige geologische Datenmengen, sondern führten obendrein zu vielen neuen Adern.

Quelle: Vizsla Silver

Wie Vizsla obendrein seiner Fürsorgepflicht den Mitarbeitern gegenüber gerecht wird, zeigt die Unfallstatistik des Unternehmens. Denn bei all diesen Arbeiten kam es zu keinem nennenswerten Arbeitsunfall, woraufhin die Arbeiten unterbrochen werden mussten.

Lokale Gemeinden, Behörden und Einheimische sind voll mit eingebunden und unterstützen nach Kräften!

Eng, wie kaum ein anderes Unternehmen arbeitet Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) mit den lokalen Gemeinden und Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass seine Projekte so nachhaltig und verantwortungsvoll wie möglich durchgeführt werden. Zudem legt Vizsla Silver großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden und unterstützt soziale und ökologische Initiativen, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen in den betroffenen Regionen zu verbessern.

120.000 Bohrmeter liefern ab jetzt wieder massig Daten und Ergebnisse!

Erst gegen Ende des vergangenen Jahres hat Vizsla (WKN: A3C9S4) ein Budget für mehr als 120 Bohr-Kilometer freigegeben, mit dem die vorhandene Erstressource nochmals signifikant vergrößert werden und zudem weitere hochgradige Ziele im Gebiet genauer erkundet werden sollen.

Quelle: Vizsla Silver

Da dieses Bohr-Programm mit mehreren Bohrgeräten schon auf Hochtouren läuft, rechnen wir sehr zeitnah wieder mit einem aggressiven und nicht zuletzt stark Kursrelevanten Nachrichtenfluss, weshalb man schon jetzt wieder Vizsla Silver (WKN: A3C9S4)-Aktien kaufen sollte, um vollumfänglich von den Kurssteigerungen zu partizipieren!

‚Copala‘ - ein weiterer Gamechanger!

Die aggressiven Explorationsarbeiten des vergangenen Jahres haben schon zu einer Verdopplung der Ressourcen geführt, wobei sich ‚Copala‘ als wahrlicher Ressourcen-Booster präsentiert. Immerhin die die Hälfte der ‚angedeuteten‘- Ressourcen von ‚Panuco‘ befinden sich dort! Die hier gemachten massiven Funde mit einer weite von 10 m die durchschnittlich 0,5 kg Silber pro Tonne Erz enthalten suchen seines gleichen! Denn dazu muss man wissen, dass die für Mexiko üblichen Weiten bei gerade mal bis zu 2 m liegen, bei deutlich niedrigeren Gehalten.

Erst am 13.02.2023 lieferten weitere Spitzenergebnisse den Beweis dafür, dass das ‚Panuco‘-Silber-Gold-Projekt, mit seiner ‚Copala‘-Struktur MEGA-Potenzial hat! Denn sowohl mit den ‚Step out‘- als auch mit den ‚Infill‘-Bohrungen konnte nicht nur das hochmineralisierte Gebiet effektiv erweitert werden, sondern obendrein auch noch die hochgradige Kontinuität der Edelmetalle erneut eindrucksvoll nachgewiesen werden.

Dabei setzt sich das ‚who is who‘ der Bohrergebnisse wie folgt zusammen:

· Bohrloch CS-22-225 lieferte 892 Gramm pro Tonne (g/t) Silberäquivalent (AgEq) über 6,00 m tatsächlicher Breite (mTW), einschließlich 2.271 g/t AgEq über 1,21 mTW und 1.000 g/t AgEq über 1,45 mTW.

· CS-22-220 lieferte 1.920 g/t AgEq über 2,50 mTW, einschließlich 7.505 g/t AgEq über 0,44 mTW.

· CS-22-235 lieferte 1.039 g/t AgEq über 4,61 mTW, einschließlich 1.611 g/t AgEq über 0,90 mTW und 1.439 g/t AgEq auf 0,90 mTW.

· CS-22-229 lieferte 1.338 g/t AgEq über 2,90 mTW, einschließlich 1.540 g/t AgEq über 0,74 mTW und 2.282 g/t AgEq über 0,87 mTW.

Präsident & CEO Michael Konnert erklärte, dass diese Ergebnisse das Risiko der ‚Copala‘-Struktur nochmals deutlich verringern und parallel dazu das beträchtliche Erweiterungspotenzial des Gebiets erneut hervorheben.

Quelle: Vizsla Silver

Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) arbeitet derzeit mit drei der sieben Bohrgeräte auf ‚Copala‘, um den mineralisierten Fußabdruck deutlich zu erweitern.

Ebenfalls ist besonders positiv zu vermerken, dass die hohen Silber-Gold-Gehalte nach wie vor offen in die Richtungen Norden, Südosten Osten und auch in Tiefe sind. Darüber hinaus haben die ‚Step-out‘-Löcher die hohen Gehalte der Struktur in Richtungen Südosten und Osten erweitert.

Auch charttechnisch bereit für neue Höhen!

Nach mehr als einer Kurshalbierung mit anschließender kleinerer Erholung und ausgiebiger Konsolidierung stehen jetzt auch charttechnisch die Zeichen wieder auf grün. Die ausgiebige Konsolidierung gibt dem Aktienkurs jetzt wieder die nötige Kraft um zu steigen, vor allem in Einklang mit einem einsetzenden guten Newsflow.

Quelle: StockCharts.com

Wir gehen davon aus, dass die 50-Tage-Linie jetzt als Unterstützungslinie hält und den Aktienkurs nach oben abprallen lässt. Gegenüber den in den vergangenen Tagen stärker korrigiertem Silberpreis hält sich die Vizsla Silver (WKN: A3C9S4)-Aktie sehr stark, was durchaus sehr positiv gewertet werden kann!

Vizsla Silver – unschlagbare Highlights!

· Extrem hochgradiges Projekt! Kontrolle über ganzen Distrikt!

· Beste Lage, direkt neben First Majestics hoch profitabler ‚San Dimas‘-Mine!

· Minen-Infrastruktur und Mühle vorhanden und vor allem schon so gut wie startklar!

· Dreizehn Bohrgeräte auf der Liegenschaft!

· TOP-Management-Team mit nachweislicher Erfolgsbilanz!

· Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 331 Mio. CAD!

· Hervorragende Aktienstruktur! Mehr als 7 % in festen Händen!

· Kaufempfehlungen mit Kurszielen bis zu 3,75,- CAD! Demzufolge Kurspotenzial von über 130 %

· Dank jüngster 45 Mio. CAD Finanzierung hervorragend finanziert!

Fazit:

Neben den frisch eingeworbenen 45 Mio. CAD ist ein weiteres Unternehmens-Highlight die ehemals produzierende Mine, die unserer Meinung nach noch dieses Jahr in Betrieb genommen werden kann. Mit dem Anfahren dieser Anlage steigt Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) zu einem erstklassigen ‚low cost‘-Produzenten auf, den man dann schon im Depot haben sollte. Denn dann werden ganz andere Bewertungsmaßstäbe beim Unternehmen angesetzt, die ein Vielfaches der aktuellen Marktkapitalisierung von nur rund 339 Mio. CAD (knapp 237 Mio. EUR) rechtfertigen!

In Sachen Bewertung muss man sich nur mal vorstellen, dass die Aktie derzeit auf einem Niveau notiert, von vor der Meldung der VERDOPPLUNG der Ressourcen. Diese Bewertung ist mehr als aberwitzig! Man muss doch wirklich kein Hellseher sein, um zu sehen, dass sich hier quasi ab sofort viel Geld verdienen lässt, was die folgende Grafik ebenfalls eindrucksvoll visualisiert!

Quelle: Vizsla Silver

Bedenken Sie bei Ihrer Order, dass für uns Retail-Investoren nur etwa 30 % der ausstehenden Aktien handelbar sind, da sich der Rest in festen Händen befindet. Das Gute daran ist, dass diese „Marktenge“ schnell heftige Kursexplosionen auslösen können, sobald größere Orders eingestellt werden. Und das kann angesichts der eklatanten Unterbewertung und einem fast Produzentenstatus nicht mehr lange dauern, da an der Börse die Zukunft gehandelt wird!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

Dieser Werbeartikel wurde am 16. Februar 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Vizsla Silver, Wallstreet Online.de, eigener Research (Internet) StockCharts.com





Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist – mit teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten. Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Vizsla Silver zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Vizsla Silver und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Vizsla Silver einzugehen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Vizsla Silver und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Vizsla Silver im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen. Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Vizsla Silver halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken. Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de