Neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen 12.11.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen Nummer 522 ist soeben erschienen. Die neue Ausgabe konzentriert sich auf die potenziell bestehende Trendwende in Aufwärtsrichtung bei den Indizes und es haben sich eine Fülle neuer Handelssignale ergeben. Der VIX Index indiziert einen weiteren Kursrückgang. Fällt der VIX Index, dann steigen die Indexkurse. Nach den erfolgreichen Handelssignalen auf den MDAX Index (+775 Punkte), Euro Stoxx 50 Index (+121,26 Punkte) und den Dow Jones Transportation Index (+773 Punkte) der letzten Ausgabe, haben sich in dieser Ausgabe neue Handelssignale für den MDAX Index (Gewinnpotenzial: 1500 Punkte), FTSE 100 Index (Gewinnpotenzial: 218 Punkte), Euro Stoxx 50 Index (Gewinnpotenzial: 159,74 Punkte), Dow Jones Industrial Index (Gewinnpotenzial: 1377 Punkte) und Nasdaq 100 Index (Gewinnpotenzial: 849 Punkte) ergeben. Im Bereich der Zinsmärkte ergab sich zur letzten Ausgabe keine Veränderung. Beim Bund Future besteht eine Positionierung. Beim 30 Years US-Treasury Bonds wird der weitere Kursverlauf abgewartet. Im Forex Sektor sind nun tiefere Kurse beim US-Dollar Index zu erwarten. Hier liegt ein Handelssignal vor (Gewinnpotenzial: 319 Punkte). Beim EUR/USD hat sich mittlerweile das X-Sequentials X5 Kursmuster entwickelt, auf das ich bereits vor mehreren Monaten hinwies. Es sind hier und beim GBP/USD steigende Notierungen zu erwarten. Entsprechend liegen hier ebenfalls neue Handelssignale vor (Gewinnpotenzial EUR/USD: 1315 Pips, Gewinnpotenzial GBP/USD: 1704 Pips). Neue Hochpunkte sind beim USD/JPY unwahrscheinlich, sodass sich ein Handelssignal ergab (Gewinnpotenzial: 645 Pips). Beim USD/CAD, USD/SEK, und USD/CHF muss der weitere Kursverlauf abgewartet werden. Im Rohstoffbereich verläuft der CRB-Index als Leitindex in seitwärts Richtung, sodass Short Positionierungen bei den Rohstofftiteln erst bei Unterbieten des letzten Tiefs interessant werden. Dieses ist noch nicht der Fall. Entsprechend kann der weitere Kursverlauf beim Erdöl, Erdgas, Benzin und Heizöl abgewartet werden, bis der CRB Index neue Impulse gibt. Hingegen ergaben die Metalle Gold (Gewinnpotenzial: 1083 Ticks) und Platin (Gewinnpotenzial: 1228 Ticks) neue Handelssignale. Traden Sie mit der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen die Trendumkehr bei den Indizes in Aufwärtsrichtung. Profitieren Sie beim Forex Handel von der Trendumkehr des US-Dollar Indexes und USD/JPY in Abwärtsrichtung. Gewinnen Sie mit den neuen Handelssignalen bei einem steigenden EUR/USD und steigenden GPB/USD. Verdienen Sie Geld mit höher erwarteten Goldkursen und Platinkursen. Lesen Sie in dieser neuen Ausgabe Ihre X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen selbst, wie es mit Indizes, Zinsmärkten, Forex und Rohstoffen weitergeht.

Bestellen Sie bequem und sicher per PayPal.

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen 12 Monate (Ihre Investition in Ihren Börsenerfolg: 1,91 Euro täglich)

Link:

Zur Bestellung des 12 Monats Abonnements

X-Sequentials Börsenbrief mit Handelssignalen 1 Monat (Ihre Investition in Ihren Börsenerfolg: 3,3 Euro täglich)

Ihr Kauf ist durch PayPal abgesichert.

Link:

Zur Bestellung des 1 Monats Abonnements

Bestellen Sie bequem und sicher per Kreditkarte.

Die Bestellseite ist SSL verschlüsselt und Ihr Kauf ist durch Stripe.com abgesichert.

Link:

Zum Bestellformular des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen

Oder: Erhalten Sie den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen 12 Monate lang (fast) kostenlos!

Traden Sie nun erfolgreich mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen.

Eröffnen Sie beim nachfolgenden Broker ein Konto und zahlen Sie mindestens 200 Euro ein.

Sie erhalten im Anschluss den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen 12 Monate lang kostenlos.

Sie können schon mit einer Margin von 20 Euro bis 100 Euro anfangen, die Handelssignale aus dem X-Sequentials Trading Börsenbrief umzusetzen!

Diese geben Sie am Wochenende beim untenstehenden Broker online in Auftrag.

Einfacher geht es nicht!

Folgen Sie dem nachfolgenden Link:

Zu Pepperstone!

Ich melde mich zeitgleich bei Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!