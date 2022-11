Neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen



Sehr geehrte Leser/Innen,



die Indizes zeigten sich in der letzten Handelswoche stabil. Somit ist die Annahme, dass die Indizes von einem Abwärtstrend in einen Aufwärtstrend, durch die am vorletzten Wochenende vorgestellten positiven X-Sequentials Kursmuster gewechselt haben, weiterhin richtig. DAX Index: Der DAX Index schloss am Freitag, dem 18.11.2022 bei 14.431.85 Punkten. Hier liegt ein positives X-Sequentials X7 Kurmuster vor. So lange der Tiefpunkt vom 28.9.2022 bei 11.862.84 Punkten nicht unterboten wird, solange sind steigende Kurse bis 15.790 Punkten bis 16.545 Punkten zu erwarten. DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart: Link: Zur Kursgrafik



MDAX Index: Der MDAX-Index schloss in der letzten Handelswoche bei 25.746.02 Punkten. Somit gilt die vorletzte Woche vorgestellte, positive X-Sequentials X7 Chart Formation weiterhin als bestätigt. So lange das Tief vom 13.10.2022 bei 21.456.66 Punkten nicht unterboten wird, solange ist eine Aufwärtsbewegung bis zunächst 28.840 Punkten zu erwarten. Für neue Hochpunkte oberhalb des Allzeithochs vom 2.9.2021 bei 36.428.86 Punkten ist hier möglicherweise mehr Zeit anzuberaumen. MDAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart: Link: Zur Kursgrafik



FTSE 100 Index: Der FTSE 100 Index notiert am Freitag, dem 18.11.2022 bei 7375.2 Punkten. Hier sind aufgrund des positiven X-Sequentials X5 Kursmusters neue Hochpunkte oberhalb des Hochs vom 10.2.2022 bei 7693.5 Punkten zu erwarten. Voraussetzung ist, dass das Tief vom 13.10.2022 bei 6705.0 Punkten nicht unterboten wird. FTSE 100 Index 1 Tages X-Sequentials Chart: Link: Zur Kursgrafik



Euro Stoxx 50 Index: Der Euro Stoxx 50 Index notiert am Freitag, dem 18.11.2022 bei 3911.7 Punkten. Es liegt ein positives X-Sequentials X7 Kursmuster vor, dass neue Hochpunkte oberhalb des Allzeithochs vom 18.11.2022 bei 4413.5 Punkten erwarten lässt. Der Tiefpunkt vom 3.10.2022 bei 3360.1 Punkten darf nicht mehr unterboten werden. Euro Stoxx 50 Index 1 Tages X-Sequentials Chart: Link: Zur Kursgrafik



Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen konzentriert sich weiter auf die bestehende Trendwende in Aufwärtsrichtung bei den Indizes. Der VIX Index indiziert einen weiteren Kursrückgang. Fällt der VIX Index, dann steigen die Indexkurse. Es liegt ein neues Handelssignal für den DAX Index vor. Obwohl Positionen im MDAX Index, FTSE 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, All Ordinaries Index, Dow Jones Industrial Index und Nasdaq 100 Index bestehen, ist es derzeit ratsam diese Positionen aufzustocken. Dieses um das Potenzial einer Trendumkehr in Aufwärtsrichtung zu hebeln, da eine solche mit überraschenden Kurssteigerungen einhergeht. Im Bereich der Zinsmärkte ergab sich keine Veränderung. Bund Future besteht eine Positionierung. Beim 30 Years US-Treasury Bonds muss nach einer realisierten Prognose der weitere Kursverlauf abgewartet werden. Im Forex Sektor sind weiterhin tiefere Kurse beim US-Dollar Index zu erwarten. Hier besteht eine Positionierung. Beim EUR/USD entwickelte sich das positive X-Sequentials X5 Kursmuster auf Monatsbasis, auf das zu einem früheren Zeitpunkt hingewiesen wurde. Es besteht eine Positionierung. Beim GBP/USD sind ebenfalls steigende Notierungen zu erwarten. Entsprechend besteht hier ebenfalls eine Positionierung. Neue Hochpunkte sind beim USD/JPY unwahrscheinlich, sodass eine Shortposition besteht. Beim USD/CAD, USD/SEK, und USD/CHF muss der weitere Kursverlauf abgewartet werden. Im Rohstoffbereich verlief der CRB-Index als Leitindex in seitwärts Richtung, sodass Short Positionierungen bei den Rohstofftiteln erst bei Unterbieten des letzten Tiefs infrage kamen. Der CRB Index ist in er letzten Handelswoche scheinbar in Abwärtsrichtung ausgebrochen, sodass ein neues Handelssignal für Erdöl und Silber vorliegt. Bei Erdgas, Benzin und Heizölgelten die bekannten Prognosen tieferer Kurse. Eine bestehende Goldposition muss am Montag zu Handelsbeginn aufgelöst werden, um zu einem späteren Zeitpunkt keinen großen Verlust realisieren zu müssen. Lesen Sie in dieser neuen Ausgabe Ihres X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen selbst, wie es mit Indizes, Zinsmärkten, Forex und Rohstoffen weitergeht. Werden Sie noch heute Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen und profitieren Sie vom aktuellen Black Friday Days/Cyber Monday Deal, indem Sie unter nachfolgenden Link eine Menge Geld sparen.

Link:

X-Sequentials Black Friday Days/Cyber Monday Deal



Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen

Der (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading.

Erfolgsquote von 80,19 %.



PS:

Nehmen Sie das Angebot noch in diesem Zeitraum wahr.

Denn ich arbeite gerade an einem Buchmanuskript über die X-Sequentials Chartanalyse Methode.

Nach Veröffentlichung meines zweiten Buches werde ich den Preis für ein 12 Monats Abonnement auf mindestens 999 EUR anheben müssen.



Austragen | Abonnement verwalten

Füge hier deine Postanschrift hinzu!