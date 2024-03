Neue Allzeithochs im Bitcoin! Institutionelle Adaption sorgt für historische Kurse

Marktbericht inklusive Trading Idee

Ein Großteil der digitalen Assets erlebte in der vergangenen Woche erneut eine positive Entwicklung. Bitcoin erklomm mehrmals neue Allzeithochs und unterstreicht damit die bemerkenswerten Kursaufschwünge seit Auflegung der Bitcoin Spot ETFs in den USA. Der von BlackRock angebotene ETF (IBIT) ist der jüngste, der die magische Marke von 10 Milliarden USD unter Management erreichte und war der schnellste ETF, der diese Werte jemals erreichen konnte. Beinahe jeden Tag sind aktuell die Zuflüsse im Markt hoch, wodurch ein hoher Kaufdruck auf verhältnismäßig wenig Verkaufsdruck trifft. Dies sorgt dafür, dass auch ohne marktbewegende Nachrichten der Markt nur eine Richtung kennt - nach oben! Altcoins ziehen aktuell hinterher und erleben ebenfalls starke Aufschwünge, wodurch wir eine generelle "Goldgräberstimmung" wahrnehmen.

Auf Wochensicht steht somit eine Gesamtmarkt-Entwicklung von ungefähr +10.7% zu Buche.

Für die kommende Woche heißt es: Steigt der Verkaufsdruck nicht an, wird Bitcoin aller Wahrscheinlichkeit nach erneut neue Hochpunkte bilden!

Charttechnik

Charttechnisch gesehen rangiert Bitcoin nun auf Leveln von neuen Allzeithochs. Eine technische Analyse scheint in dieser Zeit nicht zielführend zu sein. In den kommenden Tagen sollte es für eine "gesunde" Entwicklung darum gehen, starke Supportzonen zu finden, die nicht für große Abverkäufe sorgen, wodurch weitere Anstiege im Laufe der Woche vorbereitet werden können. Sollte jedoch noch stärkerer "FOMO" (fear of missing out) eintreten, dann könnte diese Woche eine werden, in der beinahe tagtäglich neue Hochpunkte folgen. Ein Augenmerk sollte auf noch "unterbewertete" Altcoins gelegt werden, wenn der Markt weiterhin bullisch gestimmt ist.

Die nächsten Kursziele bei positiver Entwicklung: ~$72.500, ~$74.000, ~$77.250

Die nächsten Kursziele bei negativer Entwicklung: ~$69.000, ~$66.500 ~$63.200

Trading-Idee

"Follow the Trend" - bestehende Positionen sollten mit sinnvollem Risikomanagement geführt, neue Positionen mit enger Stop-Loss eingegangen werden, vor allem einige Altcoins könnten von Interesse sein.