Neue Aktien-ETFs: Diversifiziertes Engagement in Unternehmen aus Europa und Nordamerika mit Nachhaltigkeitsfilter

Vanguard bietet das breitgestreute Engagement in große bis kleinere Unternehmen unter Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien wahlweise aus Europa oder Nordamerika.



19. August 2022. FRANKFURT (Deutsche Börse). Seit Donnerstag sind vier neue Exchange Traded Funds von Vanguard auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Der Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) bietet Anleger*innen ein diversifiziertes Engagement in eine große Bandbreite an Unternehmen aus Industrieländern Europas. Um in den Referenzindex FTSE Developed Europe All Cap Choice Index aufgenommen zu werden, müssen die Unternehmen bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und dürfen weder in kontroversen Geschäftsbereichen noch in nicht erneuerbaren Energien tätig sein.

Der Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) bildet den FTSE North America All Cap Choice Index ab. Darüber erhalten Anleger*innen Zugang zu über 1.600 kanadischen und US-amerikanischen Unternehmen mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung. Es werden nur Unternehmen aufgenommen, die den ESG-Kriterien entsprechen. Ausgeschlossen werden auch hier Unternehmen, die in kontroverse Geschäftsbereiche oder nicht erneuerbaren Energien involviert sind.

Beide ETFs stehen Anleger*innen als thesaurierende und ausschüttende Anteilsklasse zur Verfügung.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Referenzindex

Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Accumulating

Aktien-ETF

IE000QUOSE01

0,12

Prozent

thesaurierend

FTSE Developed Europe All Cap Choice Index

Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing

Aktien-ETF

IE000NRGX9M3

0,12

Prozent

ausschüttend

FTSE Developed Europe All Cap Choice Index

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Aktien-ETF

IE000O58J820

0,12

Prozent

thesaurierend

FTSE North America All Cap Choice Index

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Aktien-ETF

IE000L2ZNB07

0,12

Prozent

ausschüttend

FTSE North America All Cap Choice Index



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 1.909 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 19 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

19. August 2022, © Deutsche Börse AG

