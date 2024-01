Neue Active ETFs: US-Unternehmen mit Value- und Growth-Ansatz

J.P. Morgen ermöglicht mit neun ETFs Zugang das Engagement in US-Unternehmen mit gemanagter Zusammensetzung nach Fundamentalkriterien.

25. Januar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Donnerstag sind neun neue Active-Exchange Traded Funds von J.P. Morgan Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Alle neun JPM Active US UCITS ETFs verfolgen eine aktive Anlagestrategie und investieren hauptsächlich in US-Unternehmen mit dem Ziel, den Vergleichsindex langfristig zu übertreffen. Bei der Titelauswahl werden Kriterien der Nachhaltigkeit berücksichtigt.

Die ersten drei JPM Active US Equity UCITS ETFs konzentrieren sich auf Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil Ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlageverwaltung wendet bei der Titelauswahl den Bottom-up-Ansatz an und nutzt dafür Fundamentaldaten aus dem eigenen Research. Insgesamt hält der ETF derzeit etwa 80 Aktien im Portfolio. Als Vergleichsindex dient der S&P 500 Index.

Das Ziel der nächsten drei JPM Active US Growth UCITS ETFs ist es, US-Unternehmen mit einem hohen Gewinnwachstumspotenzial auszuwählen. Besonderer Wert wird dabei auf Innovationskraft, die Fähigkeit zur Schaffung von Mehrwert und solide Finanzkennzahlen gelegt. Insgesamt hält der ETF derzeit etwa 100 Aktien im Portfolio. Zu den größten Positionen gehören Unternehmen wie Microsoft, Amazon, Apple und Nvidia. Als Vergleichsindex dient der Russell 1000 Growth Index.

Bei den JPM Active US Value UCITS ETFs verfolgt die Anlageverwaltung einen Value-Ansatz und investiert in US-Unternehmen, die nach ihrer Analyse unterbewertet sind, aber dennoch aus fundamentaler Sicht hohe Qualität aufweisen. Insgesamt hält der ETF derzeit etwa 150 Aktien im Portfolio. Zu den größten Positionen gehören Unternehmen wie Bank of America, Chevron, Wells Fargo and Abbvie. Als Vergleichsindex dient der Russell 1000 Value Index.

Es stehen bei allen ETFs sowohl eine thesaurierende als auch eine ausschüttende Anteilsklasse in der Fondswährung US-Dollar sowie jeweils eine mit Währungsabsicherung gegenüber dem Euro zur Verfügung.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

JPM Active US Equity UCITS ETF - USD (acc)

Aktiver Aktien-ETF

IE000RSCXLM4

0,39 Prozent

thesaurierend

JPM Active US Equity UCITS ETF - USD (dist)

Aktiver Aktien-ETF

IE0007ILCZU4

0,39 Prozent

ausschüttend

JPM Active US Equity UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Aktiver Aktien-ETF

IE000BZFW5H7

0,39 Prozent

thesaurierend

JPM Active US Growth UCITS ETF - USD (acc)

Aktiver Aktien-ETF

IE0005CH3U28

0,49 Prozent

thesaurierend

JPM Active US Growth UCITS ETF - USD (dist)

Aktiver Aktien-ETF

IE0003KQ8JX1

0,49 Prozent

ausschüttend

JPM Active US Growth UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Aktiver Aktien-ETF

IE000UZZ5SU2

0,49 Prozent

thesaurierend

JPM Active US Value UCITS ETF - USD (acc)

Aktiver Aktien-ETF

IE000TD3TI26

0,49 Prozent

thesaurierend

JPM Active US Value UCITS ETF - USD (dist)

Aktiver Aktien-ETF

IE000DTA2ZH9

0,49 Prozent

ausschüttend

JPM Active US Value UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Aktiver Aktien-ETF

<IE000CQQ22C8

0,49 Prozent

ausschüttend



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.136 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 14 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

25. Januar 2024, © Deutsche Börse AG