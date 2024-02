Neue Active ETFs: S&P 500-Index mit Verlustpuffer

First Trust ermöglicht das Engagement in US-amerikanische Aktien mit einer Absicherung gegenüber größeren Verlusten bei Kappung der Gewinnpartizipation.

22. Februar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit heute ist ein neuer aktiv verwalteter Exchange Traded Fund von First Trust auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Der First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF – February verfolgt eine aktive Anlagestrategie mit dem Ziel, die Wertentwicklung des S&P 500-Index bis zu einer festgelegten Obergrenze (Cap) abzubilden. Gleichzeitig strebt der Fonds eine Verlustabsicherung (Puffer) für die ersten 15 Prozent Kursrückgänge am Ende der definierten Zielperiode von einem Kalenderjahr an. Dazu investiert der Anlageverwalter das gesamte Vermögen in FLEX-Optionen, bei denen es sich um Put- und Call-Optionskontrakte handelt.

Die Buffer-Strategie beginnt und endet im Februar eines jeden Jahres und wird dann neu ausgerichtet, indem der Fonds in ein neues Paket von FLEX-Optionen investiert. Der Cap wird am ersten Stichtag in Abhängigkeit von den Marktbedingungen berechnet, während der Puffer immer unverändert bei 15 Prozent liegt. Die aktuellen Angaben zu Cap und Puffer können auf der Webseite von First Trust abgerufen werden.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

First Trust Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February

Aktiver Aktien-ETF

IE000X8M8M80

0,85 Prozent

thesaurierend



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.136 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 15 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

22. Februar 2024, © Deutsche Börse AG