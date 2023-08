Neue Active ETFs: Nachhaltige Anlagestrategie mit Aktien weltweit

J.P. Morgan bietet das Engagement in ein Portfolio, das u.a. nach Klimakriterien ausgewählt wird.

17. August 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Donnerstag sind sieben neue Active-Exchange Traded Funds von J.P. Morgan Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar. Damit baut J.P. Morgan seine Research Enhanced Index-Reihe unter Berücksichtigung des Pariser Klimaabkommens weiter aus.

Das Portfolio des JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETFs bietet Anleger*innen die Möglichkeit, in eine aktive und nachhaltige Anlagestrategie mit Ausrichtung auf Unternehmen aus der ganzen Welt zu investieren. Der Fonds berücksichtigt Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern in Anlehnung an den MSCI World Index.

Es handelt sich um eine thesaurierende Anteilsklasse in der Basiswährung Euro und US-Dollar sowie eine gegenüber dem Euro währungsgesicherte Variante. Zusätzlich steht eine ausschüttende Anteilsklasse in der Basiswährung US-Dollar zur Verfügung.

Der JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF – USD in der thesaurierenden und ausschüttenden Anteilsklasse legt den Schwerpunkt auf ein Portfolio von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die thesaurierende Anteilsklasse gibt es auch mit Währungsabsicherung zum Euro.

Die Portfoliomanager*innen der aktiv gemanagten ETFs zielen darauf ab, den jeweiligen Vergleichsindex zu übertreffen, indem sie attraktive Titel übergewichten und weniger aussichtsreiche untergewichten.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF – EUR (acc)

Active-ETF

IE0003JSNHV9

0,25 Prozent

thesaurierend

JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF – EUR Hedged (acc)

Active-ETF

IE000UZIKD07

0,25 Prozent

thesaurierend

JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF – USD (acc)

Active-ETF

IE000BXC49I6

0,25 Prozent

thesaurierend

JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF – USD (dist)

Active-ETF

IE000FYTRRJ6

0,25 Prozent

ausschüttend

JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF – EUR Hedged (acc)

Active-ETF

IE0006HMLPV6

0,20 Prozent

thesaurierend

JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF – USD (acc)

Active-ETF

IE00069JGT58

0,20 Prozent

thesaurierend

JPM US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF – USD (dist)

Active-ETF

IE0002UMVXQ1

0,20 Prozent

ausschüttend



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.075 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 16 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

von: Anna-Maria Borse, 17. August 2023, © Deutsche Börse AG

Über die Autorin

Anna-Maria Borse ist Finanz- und Wirtschaftsredakteurin mit den Schwerpunkten Finanzmarkt/Börse und volkswirtschaftliche Themen.

Feedback und Fragen an redaktion@deutsche-boerse.com