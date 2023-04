Neue Active-ETFs: Europäische Staatsanleihen mit ESG-Profil

Invesco ermöglicht das Engagement in Euro-Staatsanleihen mit Investment Grade und ESG-Filter.

25. April 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Dienstag sind zwei neue Exchange Traded Funds von Invesco auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar.

Der Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Fonds, der zur Erreichung seines Anlageziels überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen investiert, die von europäischen Emittenten aus Industrieländern mit einem Investment Grade-Rating ausgegeben wurden. Emittenten aus Schwellenländern werden nur berücksichtigt, wenn diese in der Eurozone ansässig sind.

Die Auswahl der Anleihen erfolgt unter Einhaltung von ESG-Faktoren und länderspezifischen Kriterien hinsichtlich Arbeitsrechtsprinzipien und internationalen Menschenrechtsverträgen. Zusätzlich strebt der Fonds eine Maximierung des Engagements in grünen Anleihen mit einem Mindestanteil von 20 Prozent an.

Anleger*innen können zwischen einer ausschüttenden und einer thesaurierenden Anteilsklasse wählen.

Name

Anlageklasse

ISIN

Laufende Kosten

Ertragsverwendung

Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Acc

Aktive-ETF

IE0007BT2BH8

0,15 Prozent

thesaurierend

Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist

Aktive-ETF

IE0008SEV3B2

0,15 Prozent

ausschüttend



Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 2.050 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 19 Mrd. Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

25. April 2023, © Deutsche Börse AG