Netflix enttäuscht, UK-Inflation bleibt zweistellig

Die Inflation in Großbritannien erweist sich als hartnäckiger als gedacht. Während viele andere Länder bereits spürbare Rückgänge in den Teuerungsraten verzeichnen, steigen die Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich weiter zweistellig. Lebensmittel und Dienstleistungen waren die Preistreiber im März. Damit rückt die Geldpolitik und ihr weiterhin notwendiger Kampf gegen steigende Preise wieder in den Fokus der Anleger.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Zusammen mit einer eher enttäuschenden Vorstellung am Vorabend an der Wall Street und wenig inspirierenden Netflix-Zahlen ergibt sich damit heute Morgen kein Bild, was Anleger zum Aktienkauf motiviert. So schleicht sich zwar der Deutsche Aktienindex in den vergangenen Tagen beinahe lustlos von einem Jahreshoch zum nächsten, während die niedrige Volatilität durchaus Anlass zur Sorge bietet. Auf dem Papier gibt es aktuell wenig Gründe, bei den hohen Kursen bei Aktien zuzugreifen, auf der anderen Seite machen aber auch nur wenige Investoren Kasse.

Die Berichtssaison im US-Technologiesektor startet mau. Netflix enttäuschte vor allem bei der Zahl der neu gewonnenen Abonnenten in den ersten drei Monaten. Sicherlich auch ein Grund dafür, dass der Streaming-Anbieter beim Ausblick vorsichtig bleibt. Hinzu kommt das Vorhaben, das Teilen von Passwörtern in den kommenden Monaten erschweren und Gratisnutzer verstärkt zur Kasse bitten zu wollen. Nicht zuletzt holt die Konkurrenz immer stärker auf, was das Umfeld für den einstigen Platzhirschen zunehmend schwieriger macht. Hoffnung macht der nachbörsliche Turnaround in der Aktie, die das zwischenzeitliche Minus von zehn Prozent wieder aufholen konnte. Mit Tesla öffnet heute Abend nach US-Börsenschluss ein weiteres Unternehmen seine Bücher, was mit Wachstumsproblemen kämpft. Die gestern angekündigte erneute Preissenkung für seine Fahrzeuge in den USA lässt nicht viel Gutes für den Ausblick erwarten.

Die Allianz will sich offenbar von der Neobank N26 Bank trennen. Die FT will von einem angestrebten Verkaufspreis von mehr als 150 Millionen US-Dollar für den fünfprozentigen Anteil erfahren haben. N26 geriet jüngst in die Schlagzeilen, als die Aufsichtsbehörde BaFin deutliche Mängel bei der Geldwäscheprävention feststellte. Dies und die schwachen Wachstumsraten dürften die Allianz zum Ausstieg veranlasst haben. Es ist dabei die Frage, ob die Trennung nur rein politischer Natur ist oder die Allianz noch Kasse machen will, bevor es zu spät ist. In jedem Fall dürfte das Geschäft für N26 ohne die Beteiligung des größten deutschen Versicherers nicht leichter werden.