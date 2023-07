Netflix: Kommen die Bullen nun wieder zurück auf das Spielfeld?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Pullback Trading-Strategie

Symbol: NFLX

Rückblick: Das umfangreiche Angebot an Filmen und Serien des Streaming-Pioniers begeistert die Menschen auch nach der Corona-Pandemie. Damit dies auch so bleibt, sind die Inhalte in diesem Geschäft weiterhin das Maß der Dinge. Die Netflix-Aktie konnte sich im Mai aus ihrer Seitwärtsbewegung befreien. Am 19. Juli erreichten die Kurse die Marke von 485 USD. Mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen ging es danach bis zum EMA-50 nach unten.

Meinung: Netflix geht mittlerweile strenger gegen Abo-Mitnutzer abseits des eigenen Haushalts vor. Bei den Kundenzahlen sind die Initiativen ein voller Erfolg. Mit 5,89 Millionen neuen Usern wurden die Markterwartungen von rund 2 Millionen Neuzugängen im zweiten Quartal regelrecht pulverisiert. Wenn das Netflix-Papier die Konsolidierung der letzten Tage beendet und weitere Stärke zeigt, könnte ein Long-Trade aussichtsreich sein.

Chart vom 28.07.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 426.58 USD

Setup: Bei Kursen über 428 USD ließe sich eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung des Trades könnte man nach dem Entry unterhalb des EMA-50 vornehmen.

Meine Meinung zu Netflix ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in NFLX

