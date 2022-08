Netflix: Chance von 82,15 Prozent p.a.!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Im Gegensatz zum Konkurrenten Disney verliert Netflix schon ein halbes Jahr Abonnenten im Streaming Markt. Die Analysten gingen von einem höheren Rückgang der Nutzerzahlen aus und wurden positiv überrascht. Der Kurs bildete aber schon vor der Veröffentlichung der Nutzerzahlen zum zweiten Quartal einen Boden aus.

Das rasante Wachstum und die Dominanz im Streaming-Markt ist für Netflix vorbei. Konkurrenten wie Disney, Apple und Amazon holen mit Riesenschritten auf. Im zweiten Quartal 2022 hat Netflix rund 970.000 Nutzer verloren. Schon im ersten Quartal 2022 wurde ein Abgang von 200.000 Abonnenten verbucht. Die Marktteilnehmer haben aber im zweiten Quartal mit einem Rückgang von zwei Millionen Nutzer gerechnet und waren auch vom Kundenwachstum in Asien positiv überrascht. Dementsprechend konnte der Aktienkurs Mitte Juli bis Mitte August rund 50 Prozent an Kursgewinn einfahren. Aktuell lastet die angekündigte Zinspolitik der US-Notenbank auf dem Aktienkurs.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Netflix ist in der jüngeren Vergangenheit stark eingebrochen. Der Kurs hat sich vom All Time High am 17. November 2021 bei 700,99 USD in der Spitze auf 162,71 USD am 12. Mai 2022 verringert. Dies entspricht einem Verlust in Höhe von 77 Prozent. Mittlerweile hat der Kurs einen Boden rund um den Wert von 162,71 USD ausgebildet und ist in weiterer Folge wieder um 37 Prozent gestiegen. Gemessen vom All Time High bleibt noch immer ein Minus von 68 Prozent stehen. Die Bodenbildung von Mitte Mai bis Mitte Juli hat gezeigt, dass der Kurs bei schlechten Erwartungen der Marktteilnehmer nicht ins Bodenlose weiterfällt. Auch sollte der Kurs aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen nicht in den Himmel wachsen. Dabei ist Netflix einerseits einer zunehmenden Konkurrenz im Streaming Markt ausgesetzt. Auf der anderen Seite sollte die aktuelle Zinspolitik potenzielle Umsätze zurückdrängen.

Fazit

Mit einem Inline-Optionsschein bezogen auf die Aktie von Netflix (WKN SN7A6H) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen, wenn sich die Aktie bis einschließlich 16.12.2022 durchgehend innerhalb der Knock-out-Grenzen bewegt. Die untere Knock-out-Schwelle liegt bei 120,00 USD und die obere Knock-out-Schwelle bei 320,00 USD. Gerechnet vom Stand des Scheins am 29. August 2022 um 20.15 Uhr (Briefkurs 8,07 Euro), würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 82,15 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knock-out-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Aktienkurs von Netflix unter den Supportbereich bei 138,89 USD fällt oder über den Kernwiderstand bei 281,04 USD klettert, sollte zur Vermeidung eines Knock-outs der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.

Netflix Inc. (Tageschart in USD) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

251,99 // 281,04 USD

Unterstützungen:

162,71 // 138,89 USD

Inline-Optionsschein auf Netflix (Stand: 29.08.2022, 20:20 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse



WKN:

SN7A6H

Typ:

Inline-Optionsschein

akt. Kurs:

7,87 / 8,07 Euro

Emittent:

Société Générale

untere KO-Schwelle:

120 USD

Basiswert:

Netflix Inc.

obere KO-Schwelle:

320 USD

akt. Kurs Basiswert:

224,54 USD

Laufzeit:

16.12.2022

Kursziel:

10,00 Euro

Kurschance:

+ 82,15 % p.a.

Quelle: Société Générale



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.