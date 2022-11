Netflix-Calls mit 101%-Chance bei Erreichen des Minimalzieles

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte es mit der Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) wieder nach oben gehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Netflix-Aktie stürzte nach ihrem Allzeithoch bei 700,99 USD aus dem November 2021 deutlich ab und fiel auf ein Tief bei 162,71 USD. Nach diesem Tief setzte eine Bodenbildung ein. Mit dem Ausbruch vom 20. Juli über den Widerstand bei 207,38 USD vollendete die Aktie einen kleinen Boden. Anschließend zog der Wert an das Abwärtsgap vom 20. April an. Unterhalb dessen Unterkante lief die Aktie einige Wochen seitwärts. Am 19. Oktober brach sie über die Unterkante nach oben aus, durchbrach dabei auch den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Nach einem Hoch bei 305,63 USD setzten aber Gewinnmitnahmen ein.

Charttechnischer Ausblick: Die Gewinnmitnahmen führten die Aktie nahe an den Unterstützungsbereich um 252,64-248,70 USD. In diesem Bereich könnte die Netflix-Aktie wieder nach oben abdrehen und bis 305,63 USD und sogar 329,82-333,22 USD ansteigen. Sollte der Wert allerdings die Unterstützungszone um 252,64-248,70 USD durchbrechen, dann würden weitere Abgaben in Richtung 214,69-207,38 USD drohen.“

Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 262,40 USD notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 305,63 USD zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 270 USD

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Netflix-Aktie mit Basispreis bei 270 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PD43ZL1, Bewertungstag 17.3.23, wurde bei der Netflix-Kursindikation von 262,40 USD und dem Euro/USD-Kurs von 0,998 USD mit 3,13 – 3,24 Euro gehandelt.

Kann die Netflix-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 305,63 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 5,62 Euro (+73 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 223,003 USD

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 223,003 USD, BV 0,1, ISIN: DE000HC18EM5, wurde beim Netflix-Kurs von 262,40 USD mit 4,04 – 4,10 Euro quotiert.

Beim Netflix-Aktienkurs von 305,63 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – bei 8,26 Euro (+101 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Netflix-Aktien oder von Hebelprodukten auf Netflix-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek