Netflix: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse besteht bei der Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) die Chance auf eine Bodenbildung. Hier die Analyse:

Rückblick: Die Netflix-Aktie markierte am 17. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 700,98 USD. Seitdem befindet sich die Aktie in einer steilen Abwärtsbewegung. Dabei fiel sie am 12. Mai 2022 auf ein Tief bei 162,71 USD zurück. Seitdem läuft der Wert zwischen diesem Tief und 207,38 USD seitwärts. Bisher lässt sich das Muster der letzten Wochen als potenzieller Doppelboden interpretieren. Um diesen zu vollenden, muss die Aktie aber über 207,38 USD ausbrechen. Bereits bei 191,78-192,54 USD liegt ein erster wichtiger Widerstandsbereich. Dieser potenzielle Doppelboden zeigt sich knapp über dem langfristigen Aufwärtstrend seit Oktober 2002.

Charttechnischer Ausblick: Die Netflix-Aktie hat die Chance auf eine Bodenbildung. Dafür muss die Aktie zunächst den Widerstandsbereich zwischen 191,78 USD und 192,54 USD überwinden und anschließend über 207,38 USD ausbrechen. Im kurzfristigen Bereich sollte der Wert diese Widerstände testen. Gelingt ein Ausbruch über 207,38 USD, dann ergäbe sich ein erstes Ziel bei 264,31 USD. Sollte die Aktie aber unter 143,95 USD und damit unter den langfristigen Aufwärtstrend abfallen, dann wären weitere Abgaben bis ca. 79,95 USD oder sogar 42,73 USD möglich.“

Gelingt der Netflix-Aktie in den nächsten Wochen zumindest der Anstieg auf 207,38 USD, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 190 USD

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Netflix-Aktie mit Basispreis bei 190 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PD48R03, Bewertungstag 16.9.22, wurde bei der Netflix-Kursindikation von 178,90 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,033 USD mit 1,55 – 1,61 Euro gehandelt.

Kann die Netflix-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 207,38 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,65 Euro (+65 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 141,589 USD

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 141,589 USD, BV 0,01, ISIN: DE000HB6AC81, wurde beim Netflix-Kurs von 178,90 USD mit 0,36 – 0,37 Euro quotiert.

Beim Netflix-Aktienkurs von 207,38 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – bei 0,63 Euro (+70 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Netflix-Aktien oder von Hebelprodukten auf Netflix-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu Netflix



mehr >

Walter Kozubek