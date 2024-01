Netflix: Bullen in den Startlöchern

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der US-Streamingdienstleister Netflix wird sich schon sehr bald der am vergangenen Freitag gestarteten Berichtssaison anschließen und Zahlen zum Schlussquartal 2023 vorlegen. Währenddessen bereiten Bullen offenbar schon mal den Grundstein für ein mittelfristiges Kaufsignal vor.

Der Streaminganbieter Netflix wird seine Bücher für Investoren am 23. Januar 2024 öffnen und sicherlich für die ein oder andere Überraschung sorgen. In der Zwischenzeit haben sich Käufer offenbar in Position gebracht und die Notierungen an die markante Hürde sowie Kauftrigger für ein mittelfristiges Kaufsignal um 500,00 US-Dollar herangeführt. Aus technischer Sicht ergibt sich bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb dieser Marke ein Folgekaufsignal, welches der Netflix-Aktie auf Sicht der nächsten Wochen und Monate mittelfristige Kursgewinne bescheren dürfte und sich daher hervorragend für ein Long-Investment anbieten würde. Entscheidend wird die Marktreaktion zu Veröffentlichung der Quartalszahlen werden.

Aktie startklar

Um Kurspotenzial auf mittelfristiger Sicht an 557,46 und 581,75 US-Dollar freizusetzen, bedarf es nachhaltiger Wochenschlusskurse oberhalb der Kursmarke von 500,00 US-Dollar. Nur dieser Fall würde das favorisierte Szenario begünstigen und einen erfolgreichen Long-Trade möglichen. Um möglichst stark und vor allem ohne Verlust an Hebel hiervon zu profitieren, könnte als Investmentvehikel beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Netflix WKN MD7W9N zum Einsatz kommen. Dennoch sollten Anleger nicht zu voreilig agieren, noch immer ist vor Ausbruch über den Kauftrigger ein Mehrfachhoch möglich, welches infolgedessen Verluste auf 442,62 und darunter 401,95 US-Dollar bereithalten könnte. Daher sollte stets auf nachhaltige Wochenschlusskurse geachtet werden.

Netflix Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Netflix Inc. Strategie für steigende Kurse



WKN:

MD7W9N

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

23,370 – 23,550 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

9,020 Euro

Basiswert:

Netflix Inc.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

492,16 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

45,92 Euro

Faktor:

5,0

Kurschance:

+ 95 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.