Netflix: Aktienkurs etabliert sich auf höherem Niveau!

Die wahrscheinlichste Deutung des Rückganges des erwarteten KGV 2025 ist der Übergang des Wachstumsunternehmens Netflix in eine Periode schwächeren Wachstums über das Jahr 2025 hinaus. Kann nämlich die Wachstumsrate aufrechterhalten werden, erscheint Netflix als unterbewertet.

Der Streaming-Markt gilt als hart umkämpft. So steht Netflix vor einer wachsenden Zahl an Gegenspielern in der Serien- und Filmanbieterbranche. Als Konkurrenten treten Disney, Amazon und Apple im Markt an. Im Kampf um weitere Marktanteile führte Netflix im vergangenen Jahr daher einen neuen Tarif ein. Dabei sind die Nutzerzahlen von Netflix trotz stetiger Preiserhöhungen gestiegen. Der Streaming-Anbieter erhebt auch in Deutschland nun eine Gebühr fürs Account-Sharing. In den ersten Tagen nach Bekanntgabe des Account-Sharing-Verbots reagierten in den USA die Nutzer anders als einige Beobachter es zuvor erwarteten. Statt massiver Kündigungen und Abwanderungen sollen laut der Analysefirma Antenna innerhalb der ersten vier Tage nach der Ankündigung des Verbots 292.000 neue Netflix-Abonnements abgeschlossen worden sein.

Zum Chart

Kurz nach der Markierung des All-Time-High am 17. November 2021 bei 700,99 US-Dollar begann der rasante Abstieg des Aktienkurses von Netflix. Schon am 11. Mai 2022 hatte der Kurs rund 77 Prozent abgegeben. Nach der Bodenbildungsphase von Mitte Mai bis Mitte Juli 2022 hat sich eine Aufwärtssequenz herausgebildet, die aktuell noch Bestand hat. Innerhalb der Sequenz können zwei Seitwärtskonsolidierungen identifiziert werden. Aktuell wird die untere Begrenzung des Aufwärtstrends getestet. Wird diese nachhaltig und zeitnah überwunden, endet der Aufwärtstrend. Der Gewinn pro Aktie weist bei Netflix aber eine kontinuierliche Steigerung auf. Die Ausnahme bildet das Jahr 2022, wo der Gewinn erstmalig nach längerer Zeit gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückging. Aktuell sind wieder steigende Gewinne eingeplant. Von 2023 bis 2025 wird eine Steigerung um 64 Prozent auf 19,47 US-Dollar erwartet. Trotz der beträchtlichen Gewinnsteigerungen sinkt das erwartete KGV 2025 auf 21,46. Dies ist in der Historie einzigartig niedrig. Die Marktteilnehmer gehen einerseits davon aus, dass sich das Wachstum in den Jahren nach 2025 verringert. Andererseits könnte der Kurs steigen, wenn das Wachstum über 2025 hinaus aufrechterhalten werden kann.

Netflix Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

467,99 // 621,43 Euro

Unterstützungen:

336,47 // 281,06 Euro



Mit einem Open End Turbo Long (WKN VU3MXY) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Netflix-Aktie in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 2,86 profitieren. Das Ziel sei bei 514,85 US-Dollar angenommen (21,58 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 35 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 370,17 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 8,28 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VU3MXY

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

13,95 – 13,98 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

280,82 US-Dollar

Basiswert:

Netflix Inc.

KO-Schwelle:

280,82 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

431,87 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

21,58 Euro

Hebel:

2,86

Kurschance:

+ 54 Prozent

Quelle: Vontobel



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.