Nestlé begibt EUR-Anleihe

Der Lebensmittelkonzern Nestlé nimmt über eine Anleihe (WKN A3LTNF) frisches Kapital in Höhe von 750 Millionen Euro auf. Bis zur Fälligkeit am 23.01.2031 wird ein Kupon von 3 % gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt am 23.01.2025. Gehandelt werden kann ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen. Dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von Fitch gibt es ein A+ Rating.

Risikohinweis

Alle unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sind urheberrechtlich geschützt und nicht zur weiteren Vervielfältigung bzw. Verbreitung frei. Ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Herausgeber nicht zulässig ist ferner die nachträgliche Veränderung bzw. Bearbeitung der Dokumente oder deren kommerzielle Weiterverwertung. Bei Zitaten ist in angemessenem Umfang auf die jeweilige Quelle zu verweisen. Sämtliche unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen werden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und formuliert. Dennoch kann seitens der Herausgeber bzw. der Redaktion keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen gegeben werden. Die Ausführungen im Rahmen der unter dem Brandname "Cashkurs" herausgegebenen Publikationen sowie sämtliche Inhalte der Website stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.