Nestlé: Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage ist den Konsumenten die Lust am Naschen und Knabbern nicht vergangen!

Rückblick

Nestlé verfügt mit seinen mehr als 2.000 Marken über eine enorme Preissetzungsmacht. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Smarties und Wagner. Die Kosten für Rohstoffe setzten zuletzt auch dem Nahrungsmittelkonzern zu. Preiserhöhungen konnten zwar an die Abnehmer weitergegeben werden, aber die Volumen bleiben hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie notierte am 25. Jänner bei 94.42 CHF. In den letzten Tagen konnte der EMA-50 zurückerobert werden.

Nestle-Aktie: Chart vom 31.01.2024, Kürzel: NESN, Kurs: 99.73 CHF, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein nachhaltiger Ausbruch über die 100-CHF-Marke würde ein technisches Kaufsignal auslösen.

Mögliches bärisches Szenario

Das Unterschreiten des letzten Pivot-Tiefs aus dem Januar bei 94.42 CHF hingegen wäre eine klare Bestätigung der Abwärtsbewegung.

Meinung

Die Lust am Naschen und Knabbern ist den Konsumenten trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage nicht vergangen, wie eine aktuelle Studie des Marktforschungsunternehmens NielsenIQ zeigt. Auch in Zeiten einer Rezession kaufen die Menschen ihre bevorzugten Marken, die sie bereits kennen. Das Nestle-Papier ist bei den Investoren auch wegen seiner Dividendenzahlungen und regelmäßigen Aktienrückkäufe beliebt. Mit der Aktie bekommt man auch eine Währungsdiversifikation ins Depot. Das Nestle-Papier hat gerade den EMA-50 wieder zurückerobert. Bei weiterer Stärke könnte das Papier wieder auf den Kaufzetteln der Anleger stehen.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 263.90 Mrd. CHF

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 313.93 Mio. CHF

Meine Meinung zu Nestle ist neutral

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in NESN

Quellennachweis: desk.traderfox.com; at.marketscreener.com

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Veröffentlichungsdatum: 31.01.2024

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

