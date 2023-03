Nestlé: Gewinnrückgang in 2022 wegen Sondereffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Der Dividendenaristokrat aus Vevey sieht Wachstumschancen in den Emerging Markets. Nestlé (NESN) kann höhere Preise am Markt durchsetzen. Börsentäglich coole Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: NESN ISIN: CH0038863350

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Schweizer Lebensmittelkonzerns liegt mit rund 2.5 Prozent im Halbjahresplus. Die letzten sieben Tageskerzen formieren eine saubere Seitwärtsrange -, die sich zuletzt noch weiter verschlankt hat, so dass wir die Risikospanne für unser Long Setup noch einmal reduzieren können.

Chart vom 24.03.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 109.62 CHF

Meinung: Nestlé ist in den Bereichen Nahrungsmittel, Getränke, Tiernahrung und Gesundheitsprodukte tätig. Auf Grund der zahlreichen bekannten Marken gelingt es, höhere Preise relativ problemlos durchzusetzen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vevey ist zudem international gut positioniert und bestrebt, nachhaltiger zu werden. Es steigert seit 27 Jahren seine Dividende und gehört damit zu den Dividendenaristokraten. Die Tatsache, dass der Gewinn für 2022 rückläufig war, liegt am Sondereffekt des Verkaufs eines Pakets von L’Oreal Aktien im Jahr 2021. Wachstumschancen gibt es insbesondere im Bereich der Emerging Markets, in denen Nestlé bereits heute rund 40 Prozent der Umsatzerlöse erwirtschaftet werden.

Setup

Mögliches Setup: Wir setzen den Trigger über die Widerstandslinie und den Stop Loss unter die letzten beiden Tageskerzen. Als Kursziel visieren wir das Pivot-Hoch vom 17. Januar an. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in NESN.

Veröffentlichungsdatum: 24.03.2023

