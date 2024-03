Nestlé: Aufwärtstrend im Test

Wertpapiere des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns Nestlé tendieren seit ihren Rekordständen aus Ende 2021 fortwährend in einer Korrektur und haben zuletzt einen seit 2009 bestehenden Aufwärtstrend verlassen, wie aus der aktuellen charttechnischen Auswertung der Aktie hervorgeht. Weiterer Konsolidierungsbedarf könnte das Papier noch weiter talwärts drücken und somit ein lukratives Investment ermöglichen.

Übergeordnet hält sich die Aktie von Nestlé in einem seit mehr als 20 Jahren andauernden Aufwärtstrend auf und konnte in diesem Zeitraum ihren Wert auf 129,80 Franken vervielfachen. Im Dezember 2021 hat das Papier das Ende der Fahnenstange erreicht, die Aktie ging in eine geordnete Konsolidierung über und steuerte in letzten Wochen einen seit 2009 bestehenden Aufwärtstrend an. Technisch wurde dieser sogar gebrochen und sendet nun Verkaufssignale aus. Noch scheinen sich Marktteilnehmer allerdings über die weitere Zukunft der Aktie nicht ganz sicher zu sein, der jüngste Pullback könnte unter Umständen einen Hinweis auf eine Bärenfalle liefern. Bei weiteren Abschlägen würden sich jedoch die Hinweise auf ein gültiges Verkaufssignal klar verdichten und entsprechende Short-Positionen im Markt erlauben einzugehen.

SKS-Formation kurz vor Aktivierung

Zu dem kürzlich vollzogen Aufwärtstrendbruch gesellt sich aktuell noch eine im Zeitraum zwischen Frühjahr 2019 und 2024 aufgebaute SKS-Formation hinzu, die zusätzliche Hinweise auf einen mittelfristigen Trendwechsel liefert und somit Short-Position bekräftigt. Unterhalb der Nackenlinie von 95,40 Franken wären demnach weitere Abschläge auf 86,40 und darunter 77,00 Franken einzuplanen. Endgültige Gewissheit über ein Verkaufssignal wird man unterhalb von 91,00 Franken bekommen. Noch besteht jedoch die Chance auf eine Rückkehr in die vorherige Handelsspanne der Trendwende-Formation, dies müsste jedoch vergleichsweise schnell und vor allem dynamisch durch einen Kursanstieg mindestens über 100,00 Franken geschehen. In diesem Szenario würden Gewinne an 104,68 und darüber 106,80 Franken ermöglicht.

Nestlé S.A. (Monatschart in Franken) Tendenz:



Faktor Zertifikat Short auf Nestlé S.A. Strategie für fallende Kurse



WKN:

MG0CNY

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

10,390 – 10,400 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

10,030 Euro

Basiswert:

Nestlé S.A.

:

Short

akt. Kurs Basiswert:

94,69 Franken

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

18,20 Euro

Faktor:

4,0

Kurschance:

+ 75 Prozent

Morgan Stanley



