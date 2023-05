Nervosität vor Abstimmung im US-Kongress steigt

So ganz einig ist sich die Börse scheinbar doch nicht. Das Zittern am Tag der Entscheidung nimmt zu. Für die Anleger heißt es Luft anhalten, denn gegen Abend wird sich herausstellen, ob die USA ihre Schuldenobergrenze anheben wird oder ob es zur vorrübergehenden Zahlungsunfähigkeit kommt. Vor der Abstimmung im US-Kongress über den von Präsident Biden und dem Republikaner McCarthy ausgehandelten Entwurf steigt die Nervosität und der Deutsche Aktienindex entfernt sich weiter von der 16.000er Marke. Damit kommt er auch der Unterstützung bei 15.700 Zählern wieder gefährlich nah, die im Falle eines Scheiterns der Abstimmung wohl Makulatur sein dürfte.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Zusätzliche Impulse könnten von der deutschen Inflationsrate für den Mai kommen, die heute Mittag um 14 Uhr veröffentlicht wird. Nach 7,2 Prozent im April wird ein Rückgang auf 6,5 Prozent erwartet. Viel Optimismus herrscht also vor, was Tempo und Richtung der Inflation angeht. Bedeutet auf der anderen Seite aber auch großes Enttäuschungspotenzial, sollten die Zahlen anders über die Ticker laufen als erhofft.

Und in China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, trüben sich die wirtschaftlichen Aussichten mehr und mehr ein. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie fällt unerwartet weiter und bleibt damit unter 50 Punkten, was auf einen konjunkturellen Abschwung hindeutet. Das Land hat derzeit mit vielen Problemen zu kämpfen, dem schwachen Immobiliensektor mit einigen desolaten Großkonzernen, den Nachwehen der Pandemie sowie einem allgemeinen Rückgang der Exporte. Nach Jahrzehnten des Wachstums sind in diesen Tagen also deutliche Bremsspuren im Reich der Mitte zu erkennen, die auch in anderen Teilen rezessive Tendenzen auslösen dürften.