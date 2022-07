Nervöse Börsen, na und?

In Zeiten erhöhter Unsicherheit wünschen sich viele Anlegerinnen und Anleger Investitionsmöglichkeiten, die neben angemessenen Renditechancen auch einen gewissen Sicherheitspuffer bieten. Und die gibt es! Auch dank der erhöhten Volatilität.

Rekordinflation, steigende Zinsen, Krieg in der Ukraine, drohende Rezession – selten sahen sich Anleger:innen mit so vielen Unwägbarkeiten konfrontiert wie in diesen Wochen und Monaten. Entsprechend nervös ist die Stimmung an den Aktienmärkten. Die Kurse neigen zu starken Schwankungen, was sich in einer gestiegenen Volatilität widerspiegelt. Die Volatilität ist bekanntlich die Kennzahl, die über die Intensität der Kursbewegungen Auskunft gibt. Mehr Hintergründe zu diesem Risikoindikator finden Sie auf der Seite 8. Das wichtigste Volatilitätsbarometer in Deutschland ist der VDAX-NEW®. In diesem Jahr schlug er bereits mehrmals kräftig nach oben aus, siehe Chart:

Von hoher Volatilität profitieren

„Die erhöhten Schwankungen haben bei vielen Anlegerinnen und Anlegern das Bedürfnis nach Sicherheit wachsen lassen“, weiß Sebastian Otter, Experte für Anlageprodukte bei HypoVereinsbank onemarkets. Teilschutzprodukte wie Aktienanleihen Protect, Express Aktienanleihen Protect oder Bonus-Cap-Zertifikate, so Otter, würden diesem Aspekt bis zu einem gewissen Grad Rechnung tragen. Sie verfügen über eine Barriere, die bei Verlusten des zugrunde liegenden Basiswerts, zum Beispiel einer Aktie, in einem bestimmten Umfang schützt.

Finanzexperte Otter verweist noch auf einen anderen Aspekt, der Investments in die genannten Anlageprodukte – gerade in Zeiten einer erhöhten Volatilität – attraktiv machen könnte: „Viele strukturierte Anlageprodukte enthalten eine Optionskomponente.“ Dabei gelte: Je höher die Volatilität, umso höher – unter ansonsten gleichen Bedingungen – auch der Optionspreis.“ Vereinfacht ausgedrückt, ermögliche es dieser Zusammenhang, bei einer hohen Volatilität attraktivere Ertrags- und Sicherungsmechanismen zu offerieren als bei einer niedrigeren Volatilität. Das könne zum Beispiel eine höhere Zinszahlung sein. Oder eine tiefer liegende Barriere. „Auf der anderen Seite“, so Otter weiter, „erhöht eine hohe Schwankungsintensität auch das Risiko, dass die Barriere berührt oder unterschritten wird.“

Attraktives Chance-Risiko-Profil

Folgendes Beispiel verdeutlicht das Potenzial von strukturierten Produkten im gegenwärtigen Marktumfeld. Derzeit befindet sich eine HVB Express Aktienanleihe Protect (ISIN: DE000HVB6WA4) auf die Volkswagen-Aktie (Vorzüge) in Zeichnung. Die Barriere des Produkts liegt bei 50 Prozent des Referenzpreises (Schlusskurs der VW-Vorzugsaktie) am anfänglichen Beobachtungstag. Der anfängliche Sicherheitspuffer beträgt also 50 Prozent. Notiert die Aktie am Laufzeitende auf Höhe oder oberhalb der Barriere, wird die Anleihe zu 100 Prozent des Nennbetrags zurückgezahlt. Zudem besteht die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung. Diese kommt zum Tragen, wenn die Aktie an einem der relevanten Beobachtungstage auf oder über ihrem Startniveau (Basispreis) notiert.

Unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswerts erhält die:der Anleger:in eine feste jährliche Zinszahlung von 6,25 Prozent auf den Nennbetrag. „Das Produkt bietet somit einen relativ hohen Teilschutz bei ansehnlichen Ertragschancen“, so HVB-Anlageexperte Sebastian Otter. Gleichzeitig weist er auf die Risiken hin: „Sollte der Basiswert am Laufzeitende unterhalb der Barriere notieren, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer durch das Bezugsverhältnis geregelten Anzahl von Vorzugsaktien der Volkswagen AG. In diesem Fall verbucht der Anleger einen Verlust, der jedoch durch die Zinszahlungen reduziert wird.“ Ebenfalls zu beachten: Bei einer vorzeitigen Rückzahlung enden auch die Zinszahlungen.

Interessante Bonuskonditionen

Als Anlagealternative können sich gegenwärtig auch Bonus-Cap-Zertifikate erweisen. So etwa das HVB Bonus Cap Zertifikat auf die Aktie von Delivery Hero (ISIN: DE000HB6QPU8). Die Barriere ist hier bei 17,50 Euro fixiert (Abstand aktueller Basiswertkurs zur Barriere: 51,4 Prozent, Stand: 13. Juli 2022). Wird diese bis zum Laufzeitende im März 2023 nicht berührt oder unterschritten, erfolgt die Rückzahlung zum Bonusbetrag von 40 Euro pro Zertifikat, was bei einem aktuellen Verkaufspreis von 27,60 Euro pro Zertifikat (Stand: 13. Juli 2022) die Chance auf eine prozentual zweistellige Rendite eröffnet. Wird die Barriere bis zum Laufzeitende allerdings verletzt, dann geht der Anspruch auf die Bonuszahlung verloren und das Produkt wird bei Fälligkeit zum dann gültigen Basiswertkurs zurückgezahlt. Bei einer negativen Wertentwicklung trägt die:der Anleger:in somit ein entsprechendes Verlustrisiko.

Große Auswahl

Die genannten Beispiele verdeutlichen, wie Anleger:innen ein Umfeld mit erhöhter Volatilität zu ihren Gunsten nutzen können. Weitere Produkte finden Sie im Kasten unten oder immer aktuell auf unserer Internetseite onemarkets.de.

Beachte: Bei den genannten Produkten handelt es sich um Schuldverschreibungen der UniCredit Bank AG. Bei Insolvenz des Emittenten, d. h. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Teilschutzprodukte – eine kleine Auswahl aus unserem Angebot Basiswert Produkttyp ISIN (Letzter) Rückzahlungstermin Ausstattungsmerkmale HVB Aktienanleihe thyssenkrupp AG DE000HVB6WT4* 09.08.2023 Zinszahlung: 12,50 % p. a.**, Basispreis: 80 %*** HVB Bonus Cap Zertifikat Delivery Hero SE DE000HB6QPU8 24.03.2023 Barriere: EUR 17,50, Bonusbetrag (= Cap****): EUR 40,– HVB Bonus Cap Zertifikat Infineon Technologies AG DE000HB6Q715 23.06.2023 Barriere: EUR 18,–, Bonusbetrag (= Cap****): EUR 36,– HVB Express Aktienanleihe Protect Deutsche Post AG DE000HVB6WB2* 11.08.2025 Zinszahlung: 6,00 % p. a.**, Barriere: 40 %*** HVB Express Aktienanleihe Protect Volkswagen AG (VZ) DE000HVB6WA4* 11.08.2025 Zinszahlung: 6,25 % p. a.**, Barriere: 50 %*** * Produkt in Zeichnung

** bezogen auf den Nennbetrag

*** vom Referenzpreis (Schlusskurs) am anfänglichen Beobachtungstag

**** obere KursgrenzeNähere Informationen zu den Produkten finden Sie auf onemarkets.de bei Eingabe der ISIN im Suchfeld. Die Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht; Information zur Funktionsweise des Produkts

Stand: 13.7.2022

