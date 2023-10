Nemetschek: Bausoftwareanbieter zeigt relative Stärke!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Rückblick

Nemetschek vertreibt Softwarelösungen, welche in allen Phasen und Bereichen innerhalb der Bauindustrie einsetzbar sind. Nachdem es mit den Kursen bis September in Richtung Süden ging, sahen wir in den letzten Wochen Stärke. Nachdem die Kurse knapp 55 Euro erreichten, ging es um fast 10 Euro nach oben.

Nemetschek-Aktie: Chart vom 17.10.2023, Kürzel: NEM, Kurs: 64.06 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Im Bereich der Digitalisierung gibt es viel Nachholbedarf bei den Bauunternehmen. Wenn die Immobilienpreise weiter zurückkommen und die Zinserhöhungen enden, dürfte die Branche wieder Rückenwind bekommen. ODDO BHF hat das Kursziel heute von 83 auf 85 Euro erhöht. Das Kursziel mit „Outperform“ wurde bestätigt. Charttechnisch notiert das Papier über den wichtigen gleitenden Durchschnitten der Perioden 20 und 50. Der Ausbruch über die Hürde bei 64 Euro hat Intraday bereits stattgefunden. Bei weiterer Stärke könnte man eine Long-Position eröffnen, um auf einen Anstieg in Richtung der 75 Euro-Marke zu spekulieren.

Da wir Intraday bereits ein Kaufsignal erhalten haben, könnte man direkt eine Long-Position eröffnen. Der Trade ließe sich nach dem Einstieg unterhalb des EMA-20 absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in NEM

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 17.10.2023

