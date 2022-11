Nemetschek mit 8,07 Prozent Tagesgewinn!

Nemetschek Long: 49 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 24.11.2022, 08:30 Uhr

Die Aktie von Nemetschek hat seit Anfang Januar 2022 einige Federn lassen müssen. Bis zum gestrigen Handelstag summierte sich der Verlust auf 59 Prozent. Dabei hat es das Management geschafft, das Wachstumstempo des Spezialisten für Bausoftware durch wachsende Internationalisierung aufrecht zu erhalten.

Nemetschek öffnete am 27. Oktober die Bücher zum dritten Quartal 2022. Die Zahlen des Software-Unternehmens belasteten die gesamte Branche. Obwohl sich das Wachstumstempo des Münchner Bau- und Medien-Softwareanbieters trotz des Abwärtstrends der Baubranche kaum verlangsamt hat. Die Aktie rutschte am Tag der Veröffentlichung um 6,9 Prozent ab. Dabei kann Nemetschek weiterhin mit zweistelligen Wachstumsraten im Q3 2022 aufwarten. Rekordverdächtig ist der Anstieg der wiederkehrenden Umsätze im Bereich "Software as a Service" um 57,5 Prozent auf 54,4 Millionen Euro. Der Konzernumsatz legte von Juli bis September um 19,8 Prozent zu, das operative Ergebnis (EBITDA) um 15,7 %. Das Management geht von weiterem Wachstum aus, nachdem die Digitalisierung und Nutzung intelligenter Softwarelösungen entlang des Lebenszyklus eines Bauwerks zwingende Voraussetzungen sind, um künftig effizienter und kostengünstiger bauen zu können.

Zum Chart

Wie beim Großteil der Wachstumsunternehmen weltweit verlor auch die Aktie von Nemetschek ab Anfang Januar 2022 massiv an Wert. Der seit diesem Zeitpunkt gebildete Abwärtstrend ist aktuell noch intakt und hat zu einem Verlust in Höhe von 59 Prozent geführt. Bis in das Jahr 2024 ist auf Basis 2022 ein Gewinnwachstum pro Aktie von rund 24 Prozent geplant. Das erwartete KGV 2024 sinkt damit aktuell auf 25,74. Das Management treibt die weitere Internationalisierung des Geschäfts voran und könnte so das Wachstumstempo aufrechterhalten. Unter dieser Prämisse erscheint das KGV 2024 nicht als überteuert. Innerhalb des weit gefassten Abwärtstrends könnte somit eine Bodenbildung am Level von 42,83 Euro im Gange sein, die auch zu einem Anstieg zur Trendobergrenze bei 58,01 Euro führen könnte. Im Falle einer Weiterentwicklung der Abwärtsbewegung sollte das Niveau bei 39,81 Euro die hypothetische Verlustserie bremsen. Der durch den Corona-Sell-Off im März 2020 gebildete Kernwiderstand liegt bei 32,46 Euro.

Nemetschek SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 50,99 // 60,70 Euro Unterstützungen: 39,81 // 32,46 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN MD8866) könnten risikofreudige Anleger, die wieder von einem steigenden Kurs der Nemetschek-Aktie in den nächsten Wochen ausgehen, überproportional von einem Hebel in Höhe von 2,19 profitieren. Das Ziel sei bei 58,01 Euro angenommen (3,30 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 46 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 38,49 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,35 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MD8866

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,21 - 2,22 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 25,23 Euro

Basiswert: Nemetschek SE KO-Schwelle: 25,23 Euro

akt. Kurs Basiswert: 47,10 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 3,30 Euro Hebel: 2,19

Kurschance: + 49 Prozent Quelle: Morgan Stanley

