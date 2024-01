Nel Asa: Das ist ein Alarmsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Liebe Leserinnen und Leser,

die großen Wasserstoff-Unternehmen gehören nicht in Depots, die unsere Redaktionen betreuen. Warum nicht? Die Unternehmen machen keine Gewinne und erzeugen keine positiven Nachrichten mehr. Vorreiter der Branche ist dieser Tage Nel Asa aus Norwegen. Die Norweger verloren am Mittwoch noch einmal -4 %, nachdem es am Vortag schon abwärts ging – nicht ganz um -10 %, aber sehr deutlich unter die noch wichtige Grenze von 0,50 Euro.

Jetzt geht es für Nel Asa wie auch für die Konkurrenz von Plug Power oder ITM Power nur noch um die Frage, wie schnell sich der vormalige Salami-Crash im Börsenuntergang vollzieht. Die Börsen sehen derzeit offenbar bei teils steigenden Volumina nicht mehr gebremst. Wer jetzt short investiert, wird bei diesen Titeln wahrscheinlich alle Freude gehabt haben und sicherlich auch noch haben.

Nel Asa: Die -27,3 % …

Analysten sind gerade bei Nel Asa gar nicht so skeptisch. Im Durchschnitt erwarten die Beobachter gegenwärtig noch steigende Kurse. Die Chancen lägen bei gut 65 %, ist den Marktdaten bei Marketscreener zu entnehmen. Wirklich?

Es gibt sogar eine “beste” Schätzung. Die geht von einem Kursgewinn in Höhe von mehr als 170 % aus. Das ist derzeit nicht mehr zu begründen – aber gut. Wo es eine beste Schätzung gibt, existiert allerdings auch eine schlechteste. Die geht von einem Abschlag in Höhe von -27 % aus. Das sind Werte, die mit der Realität am ehesten in Einklang zu bringen sind.

Denn es gibt derzeit keine Nachrichten mehr aus dem Unternehmen Nel Asa selbst. Die Börsen sind dazu übergegangen, nur noch zu spekulieren. Das macht sich inzwischen im Trend eindeutig bemerkbar. Denn der Trend zeigt nach unten. Charttechniker sehen nach dem Absturz auf weniger als 0,50 Euro keine nennenswerte Möglichkeit mehr, noch einmal den Vorwärtsgang aus sich selbst heraus einzulegen. Es fehlen zumindest die Trend-Impulse, die Wirtschaftsimpulse ausweislich der fehlenden Nachrichten ohnehin.

Nun geht es für Nel Asa allerdings auch aus der Sicht der technischen Analysten massiv bergab. Die 100- und die 200-Tage-Linie sind jeweils deutlich unterkreuzt. Es fehlen jeweils mehr als 20 %, um eine Trendwende nach dieser Definition einleiten zu können. Das bedeutet aktuell auch, dass keine nennenswerte technische Hoffnung mehr darauf existiert, noch einmal den Durchbruch nach oben vollziehen zu können.

Die Aktie ist in jeder Hinsicht – wirtschaftlich, technisch und auch charttechnisch – mehr oder weniger dazu verdammt, den aktuellen Status beizubehalten: Die Nel Asa ist in einem gewaltigen Abwärtstrend mit mittlerweile fast – 70 % Verlust innerhalb von einem Jahr. Wann kommt ein neuer Impuls nach oben? Dies kann eigentlich nur ein neuer Auftrag sein. Ohne solche Nachrichten sieht es düster für Nel Asa aus.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 18.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Finanztrends Video zu Nel



mehr >

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...