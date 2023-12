Nel Asa: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa ist am Mittwoch massiv nach unten gerutscht. Die Aktie gab in den ersten Handelsstunden teils über -13 % nach und beruhigte sich zum Mittag hin minimal. Die Verluste schränkten sich auf ca. -9,5 % ein. Die Aktie reagiert damit auf die Nachrichten aus Norwegen. Nel Asa hat einen bedeutenden Auftrag abschreiben müssen.

Dabei hat der Projektentwickler HyCC ein Auftragsvolumen über 12 Millionen Euro aufgekündigt. Nel Asa gab dazu an, man werde versuchen, einen neuen Auftrag mit einem Umfang von bis zu 50 Megawatt Kapazität mit HyCC zu verhandeln. Das Entsetzen unter Investoren muss jedoch groß gewesen sein.

Die Kursverluste sind eindeutig

Die Kursverluste zeigen an, was die Börsen von der Entwicklung halten. Der Kurs der Aktie wird aus der Sicht von Investoren und Analysten nun auch wieder mit wirtschaftlichen Fakten untermauert. In den vergangenen Wochen verlor die Aktie einfach den Faden und ist unter die Spekulanten geraten.

Der Titel konnte damit in den zurückliegenden Wochen nicht mehr aus der Zone der Penny Stocks herausbrechen. Konkret: Aktien, die unter 1 Euro notieren, gelten als einfach manipulierbar. Der Titel hat zudem die Marke von 1 Milliarde Euro Marktkapitalisierung noch vor Augen. Der Wert sollte nicht unter diese Kapitalisierung fallen – denn wenn ein Kurs darunter rutscht, steigen zudem auch große Investoren aus.

Aktuell sieht es daher nach einem Ausverkauf bei der Aktie aus. Nel Asa ist bei den Investoren in den vergangenen Jahren niemals so schwach gewesen wie aktuell. Am Ende des Tages sollte die Aktie zumindest die Marke von 0,61 Euro wieder erreichen. Gelingt ihr das nicht, wird sie tatsächlich das neue Jahrzehnt-Minus erreicht haben.

Das bedeutet: Die Korrektur des Aktienkurses ist aktuell noch nicht abgeschlossen – wenn der Ausverkauf nun weiter gehen sollte.

