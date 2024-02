Nel Asa: Jetzt gilt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa wird nach einer im Vergleich zu ITM Power oder Plug Power recht schwachen Woche nun auf den Prüfstand kommen. Die Aktie soll nun – so hoffen es Investoren – ähnlich wie Plug Power und ITM Power fast 30 % oder mehr schaffen, wenn der Aufwind tatsächlich die gesamte Branche erfassen kann. Spätestens zum 28. Februar wird es für den Titel ohnehin ernst. Dann wird Nel Asa seine Quartalszahlen präsentieren. Die sollen möglichst die wirtschaftliche Situation beruhigen, so die Hoffnung von Beobachtern.

Nel Asa: Ruhe bitte!

Tatsächlich haben die Norweger noch immer einen charttechnischen als auch marktpsychologische Abwärtstrend, den es derzeit zu überwinden gilt. Immerhin gab es zum Ende der vergangenen Woche nun einen inhaltlichen, also wirtschaftlichen Impuls, der daran etwas ändern könnte – die Stimmung kann demnach vielleicht durch einen Auftrag geändert werden. Ein Millionen-Auftrag von Nikola wurde modifiziert und an den Erwerber eines Wasserstoffprojekts von Nikola in Form eines neuen Vertrages weitergeleitet. Nel Asa wird diesem nun Elektrolyseure und zugehörige Ausrüstung als Millionen-Geschäft liefert. Zum Vergleich allerdings: Der Gesamtumsatz für das abgelaufenen Jahr wird bereits auf gut 140 Millionen Euro taxiert.

Dennoch gilt unverändert: Diese Nachricht hat die Markteinstellung zumindest leicht positiv beeinflusst. Wenn der Markt am Anfang der neuen Woche die Nachricht weiter wirken lässt, könnten eventuell noch einmal 0,50 Euro als neue Hürde im Chartbild ins Visiert kommen.

Ggf. kommt es nun auch zu ersten Spekulationen über die Qualität der Quartalszahlen am 28. Februar. Bei positiven Ergebnissen könnte Nel Asa eine ähnliche Resonanz am Markt erzielen wie kürzlich Plug Power mit seinen guten Nachrichten oder ITM Power aus Großbritannien mit der Präsentation der Halbjahreszahlen.

All diese kurzfristigen Eindrücke können in der neuen Woche am Markt für Nel Asa bereits deutlichen Einfluss haben. Analysten rechnen insgesamt mit mehr als 20 Cent Kursgewinn!

