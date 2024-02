Nel Asa: Glatte Enttäuschung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Schlecht, was Nel Asa zum Auftakt in die neue Woche an den Börsen veranstaltete. Die Norweger verloren – fast schon überraschend – erneut -2,7 %. Damit sind die Kurse klar auf dem Weg, sich nicht dem Aufwärtslauf der Konkurrenz um Plug Power oder ITM Power anzuschließen. Die beiden Konkurrenten haben in der vergangenen Woche an den Börsen mit jeweils grob formuliert 30 % Gewinnen regelrecht geglänzt. Deren Hintergrund war: Beide Unternehmen konnten jeweils wirtschaftlich durchaus attraktive Nachrichten formulieren. Davon ist Nel Asa gegenwärtig recht weit entfernt.

Die große Hoffnung: Der 28.2.

Die Norweger werden allerdings noch eine Chance erhalten. Am 28.2. wird Nel Asa seine Zahlen zum 4. Quartal 2023 präsentieren. Das ist eine Gelegenheit, um evtl. zu zeigen, dass zumindest die Umsatzschätzungen in den vergangenen Monaten durchaus realistisch waren. Die Kurse von Nel Asa sind trotz der vergleichsweise souveränen Entwicklung der wirtschaftlichen Daten entlang der ohnehin geschätzten Zahlenkette massiv nach unten gerutscht. Der Abwärtstrend, der quasi in die Entwicklung zum Penny Stock mündete, ist damit inzwischen zu einem kleinen Desaster geworden.

Hier knüpft die Entwicklung vom Montag wieder an. Der Kurs ist weiterhin in der Zone rund um 0,50 Euro mehr oder weniger eingesperrt. Angesichts der hohen Gewinne von ITM Power und Plug Power zuletzt ist dies bedauerlich. Der Abwärtstrend könnte sowohl aus der Perspektive der Charttechniker wie auch aus der Warte der technischen Analysten wohl nicht größer sein.

Seit Jahresanfang verlor Nel Asa in etwa gut 24 %. Damit ist die Aktie weit von dem entfernt, was Plug Power derzeit schafft. Die sind mittlerweile im grünen Bereich – bezogen auf die Jahresentwicklung. Nel Asa muss auf den 28.2. vertrauen! Wenn die Börsen neue Aufträge vernehmen dürfen, kann sich das Stimmungsbild schon wieder drehen.

