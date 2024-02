Nel Asa: Fällt die Grenze?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Jetzt ist endlich auch bei Nel Asa aus Norwegen wieder wirtschaftlicher Schwung drin. Die Aktie gewann am Freitag zwar lediglich gut 2 %, aber es gibt die Vorstellung, in der neuen Woche mehr Bewegung in die Kursentwicklung zu bekommen. Denn: Nel Asa hat einen Auftrag geswitcht, den bislang Nikola hatte und nun ein anderes Unternehmen quasi im Werte von einigen Millionen Dollar als Käufer übernimmt. Dies erinnert daran, dass auch Nel Asa noch Geschäfte machen kann. Das war über Monate an den Börsen in der Berichterstattung nicht mehr zu sehen.

Bald kommt alles auf den Prüfstand

Daneben wird auch das Unternehmen selbst auf den Prüfstand kommen. Ende Februar sollen die Quartalszahlen aus dem 4. Quartal 2023 folgen. Wenn wie bei ITM kürzlich zumindest die Erwartungen erfüllt werden, dann kann es analog dazu eine deutlich verbesserte Stimmung geben.

