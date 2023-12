Nel Asa: Es geht heiß her!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa hat am Mittwoch einen weiteren Niederschlag hinnehmen müssen. Am Ende ging es um ca. -2,3 % abwärts. Die Aktie ist ersichtlich nicht in der Lage, auch nur zeitweise am Tag gewonnene Punkte über den Tag hinweg zu verteidigen. Es gibt keine stabilen Investoren, die hier die Situation stabilisieren. Nel Asa ist zum Penny Stock mutiert und wird auch so am Markt be- und gehandelt. Damit hat sich die Lage verschärft.

Fast am Ende

Tatsächlich ist der Kurs fast am Ende. Die Aktie steht kurz davor, die Marke von 0,60 Euro auch noch zu unterkreuzen. Das wäre der nächste Tiefschlag. Denn der Wert hat dann den Rekordtiefkurs des gesamten Jahrzehnts direkt vor sich. Noch gibt es Analysten, die eine Kurschance von mehr als 30 % erwarten! Werden die dennoch Recht behalten?

