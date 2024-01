Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Lange schon warten die Märkte auf den endgültigen Abgesang von und für Nel Asa. Da ist es, könnte man nun nach dem Dienstag meinen. Der Titel hat bis in die Nachmittagsstunden hinein ein Minus von -8,7 % realisiert. Viel zu schwach, um noch annähernd eine Chance auf ein Comeback zu haben, so die Auffassung. Unterhalb von 50 Cent (!) Aktienkurs ist der Titel nun klar auf dem Weg in den allenfalls spekulativen Bereich.

Nel Asa: Was für Verluste

Dabei ist insbesondere der Marktwert derzeit noch sehr schwach. Der Titel hat aktuell nur noch einen Marktwert von gut 800 Millionen Euro. Der sinkt immer weiter. Das Zutrauen der Märkte ist demzufolge gerade aus charttechnischer Sicht quasi wie aufgelöst. Die Notierungen könnten nun beginnen, ohne jede Nachricht einfach nur zu taumeln.

