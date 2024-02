Nel Asa: Aufwachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa wird nun am Mittwoch seine Quartalszahlen präsentieren. Die Börsen sind gespannt: Aufwachen lautet das Motto für alle Seiten, denn Nel Asa hat ansonsten in den vergangenen Monaten wenig mitgeteilt und wohl auch wenig zu sagen gehabt. Am Dienstag ging es um fast 8 % aufwärts, womit die Aktie immerhin die Hürde bei 0,40 Euro wieder überwinden konnte. Das reicht bei weitem nicht, um auch nur im Ansatz eine Trendwende anzudeuten. Doch immerhin zeigt sich, dass die Aktionäre wohl mit interessanten Daten rechnen.

Wo bleiben die Aufträge?

Doch auch diese Zahlen und die Prognose für 2024 hängen am Ende an einem großen seidenen Faden: Den Aufträgen. Die letzten harten Fakten kamen zum 3. Quartal. Da waren die Börsen von den Auftragsbüchern enttäuscht – und straften Nel Asa ab. Kommt am Mittwoch jetzt die Wende?

